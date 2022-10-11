Hülya Avşar'dan Mehmet Dinçerler sorusuna sert tepki: "Bana bak böyle sorular sorarsan..."

Ünlü iş adamı Mehmet Dinçler'in şarkıcı Hadise'den boşantıktan sonra Zehra Çilingiroğlu ile aşk yaşıyor iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hülya Avşar daha önce kızı hakkında çıkan aşk iddialarına zehir zemberek açıklamalarda bulunarak tepki göstermişti. Bir mekan çıkışı görüntülenen 59 yaşındaki Avşar kızı, Mehmet Dinçerler sorusunu duyunca yine çok konuşulacak bir açıklamaya daha imza attı.

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Hülya Avşar, geçtiğimiz akşam eski eşi Kaya Çilingiroğlu ve kızı Zehra Çilingiroğlu ile bir araya gelerek 59. yaş gününü bir yemekte kutladı. Mekan çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunmayı ihmal etmeyen ünlü isim, İstanbul'da verdiği konserde sahnede çok uzun kaldığını ve bu yüzden sesinin kısık olduğu için çok konuşamayacağını belirtirken, "Hayatı 30'umdan sonra anladım geriye ne kaldı zaten" dedi. Arabasına binmek için yürümeye başladığı anda muhabirlerden gelen 'Mehmet Dinçerler' sorusu üzerine adeta çılgına döndü.

Hülya Avşar'ı Mehmet Dinçerler sorusu kızdırdı

59. yaş gününü bir yemekte kutladıktan sonra mekandan ayrılan Hülya Avşar'a geçtiğimiz haftalarda şarkıcı Hadise'den boşanan Mehmet Dinçerler ile kızı Zehra Çilingiroğlu arasında ortaya çıkan aşk iddiaları soruldu. Soruyu duyunca sinirden adeta çılgına dönen Avşar kızı yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İşte Hülya Avşar'ın o açıklamaları;

"Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi ya?"

Gelen Mehmet Dinçerler sorusu üzerine "Bana bak böyle sorular sorarsan bir daha yanıt vermem" sözleriyle başladığı açıklamada Hülya Avşar, "Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi ya? Benim kızıma böyle bir şeyi yakıştırabiliyor musunuz? Bir daha böyle şeyler... Bunu yazanlar da bence gayet problemleri var. Tazminat davası da açtık. Benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın..." ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar 'aşk iddialarının' arından ateş püskürmüştü

Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun iş insanı Mehmet Dinçerler ile görüntülendiği ve aşk yaşıyorlar iddiaları üzerine hareteke geçen Hülya Avşar geçtiğimiz hafta avukatları aracılığıyla zehir zemberek bir açıklama yapmıştı.

"Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyoruz" denilen açıklamada, "Beyaz Tv’de yayınlanan Beyaz Magazin programının sunucuları tarafından müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu hakkında “MEHMET DİNÇERLER, HÜLYA AVŞAR’IN KIZI ZEHRA ÇİLİNGİROĞLU İLE GÖRÜNTÜLENDİ” başlığı altında tamamen kurmaca bir haber kamuoyuna aktarılmıştır. Müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun son dönemde evliliği ile gündemde olan Mehmet Dinçerler ile birlikte olduğuna dair çıkan haber hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verilmişti;

Zehre Çilingiroğlu ve Mehmet Dinçerler'in aşk yaşıyorlar iddialarının yalanlandığı açıklamada, "Beyaz Magazin sunucuları tarafından Türk aile hayatı ahlakına yakışmayan iftiraları içeren ve bir genç kızın geleceğini etkileyecek şekilde, gerçekle bağdaşmayan iddialara konu olan bu haberi şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz. Söz konusu haberde yer alan iddiaların tamamı mesnetsizdir.

Haberde iddia edilenin aksine müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu erkek arkadaşının da bulunduğu bir ortamda arkadaş grubuyla eğlenmişlerdir. Tamamen çarpıtılan görüntülerle, magazin haberi yaratma dürtüsüyle kurgulanmış olunan bu haber, müvekkillerimiz Zehra Çilingiroğlu ve Hülya Avşar’ın itibarını zedelemeye yöneliktir.

Zehra Çilingiroğlu hakkında gerçeği yansıtmayan bu tür haber ile kişilik haklarına saldırılması, özel hayatına ilişkin görüntülerinin izinsiz bir şekilde paylaşılması ve şahsi itibarını zedeleyici ifadelere yer verilmesi ile konu haberin sorumluları hakkında hukuki ve cezai şikayetlerde bulunmamızın yolu açılmıştır.

Ülkemizde yaşayan her vatandaşın hakkı olduğu üzere; müvekkilimiz Zehra Çilingiroğlu’nun da özel hayatına ilişkin görüntülerinin rızası olmadan alınması suç olduğu gibi bu görüntüleri ifşa etmenin de ayrıca suç teşkil ettiğini belirtmek isteriz."