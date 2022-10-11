Her geçen sene daha da ağırlaşan sonbahar alerjisinin sebebi ne?

Sonbahar alerjisi, bu mevsimlerde birçok kişinin başına bela olan bir durum. İklim değişikliği sebebiyle her geçen sene daha da ciddi problemlere yol açan sonbahar alerjisi ile başetmenin bazı yöntemleri mevcut. İşte onlardan bazıları...

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Genellikle kuzey yarımküre ilkbaharında ortaya çıkan alerjiler, zaman zaman sonbaharda da kendini gösterebiliyor. Bu alerji ile burun tıkanıklığı, kızaran ve kaşınan gözler ile burun akıntısı gibi sorunlar yaşanıyor. Peki sonbahar alerjisi neden her geçen sene daha da ağır geçiyor.

Daha erken başlayıp uzun sürüyor

Amerikan Astım ve Alerji Derneği Başkanı ve CEO'su Kenneth Mendez de her sene daha da ağır geçen alerjilerle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Uzun süredir mevsimsel alerjilerle mücadele eden kişiler, alerji semptomlarının geçmişe kıyasla daha erken başladığını, daha uzun sürdüğünü ve sorunu birkaç yıl öncesine göre daha yoğun yaşadıklarını fark etmiş olabilirler.





NYU Langone Health'de görev yapan immünolog Dr. Purvi Parikh ise “Herkes ilkbaharın büyük bir alerji sezonu olduğunu bilir, ancak elbette sonbahar da aynı derecede kötü olabilir” şeklinde konuştı. İşte alerjilerdeki mevsimsel artış ve bununla nasıl başa çıkılacağı hakkında bilinmesi gerekenler.

Sonbahar alerjisi neden olur?

San Francisco California Üniversitesi'nden immünolog Dr. Michele Pham, hem şehirlerde hem de kırsal alanlarda yetişen, boyu oldukça uzun, söğütlü bir bitki olan Kanarya Otu ve Yakup Otu olarak da bilinen Ambrosia'nın sonbahar alerjilerinin altında yatan en yaygın suçlu olduğunu söyledi.

Bu bitkiden sadece bir tanesi sinüslerimizi tahriş edip alevlendirebilecek bir milyar polen tanesini doğaya salaviliyor. Kanarya Otu, Ağustos ayında çiçek açmaya başlar ve tipik olarak Eylül ayının ortalarında çiçeklenmede zirveye ulaşır, fakat Kasım ayına kadar büyümeyi sürdürebilir.

Sonbahar alerjisine karşı neler yapılır?

Polen seviyelerinin özellikle yüksek olduğu güneşli ve rüzgarlı havalarda pencerelerinizi mümkün olduğunca kapalı tutun ve ayakkabılarınızı eve sokmadan kapıda çıkarmaya özen gösterin. Bunun yanında eve geldiğinizde duş almak ve kıyafetlerinizi değiştirmek de oldukça faydalı olacaktır. HEPA hava filtreleri ise içerideki havanın temizlenmesine, küf ve kepeğin giderilmesine destek olabilir.

Cleveland Clinic'te alerji uzmanı olan Dr. Sandra Hong, alınacak önlemler ile ilgili konuşurken şu sözleri sarf etti:

Özellikle evcil hayvanınız varsa, evinizi daha sık -mümkünse her gün- süpürmeye çalışın. Çarşaflarınızı düzenli olarak yıkayın ve mümkünse evcil hayvanlarınızı yatak odasından uzak tutun ki yastığınıza polen taşınamasın.

Dr. Hong, şapkalar ve güneş gözlüklerine de değinirken alerji ilaçları ve burnu rahatlatacak günlük kullanıma uygun reçetesiz ilaçlara dikkat çekti.