Bu fotoğraftaki detayı 100 kişiden sadece 2 kişi fark ediyor

Uzmanlar, optik illüzyon testlerinin en zor testlerden biri olduğunu öne sürüyor. Yunus balığı resmi olan test de bunlardan biri. Ancak resimde çok az kişinin fark ettiği bir detay bulunuyor. Bu detayı ise resme bakan 100 kişiden ortalama 2 kişi fark edebiliyor.

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İnternet üzerinde birçok optik illüzyon testleri mevcut. IQ seviyenizi ölçen yunus balığı testi de görüp görebileceğiniz en zor optik illüzyonlardan birisi. Bu resimdeki bir detayı 10 saniye içerisinde 100 kişiden 2 kişi anca fark edebiliyor. Eğer resimdeki iki kuşu bulabilirseniz sizde yüzde 2'lik kısımda yer alıyorsunuz. Fakat bu sanıldığı kadar kolay değil. Uzmanlar 10 saniye içinde bu görseli çözüme kavuşturanın üstün zekalı olduğunu söylüyor.

İşte o resim

Bazı kişilik testlerinde ya sadece görsel zeka ya da zihinsel vurgu ön plana çıkıyor. Ancak bu testte her duyunuza ihtiyaç duyacaksınız. Resimde direkt olarak yunus dikkatinizi çekebilir. Ancak aslında resimde 2 adet kuş bulunuyor.

Bu optik illüzyon testinde kişilerin sadece yüzde ikisi bu resimde iki kuşu görebiliyor. Resme ilk baktığınızda sadece bir yunus balığı görebilirsiniz fakat çok daha fazlası var. Resme güzelce bakın ve 10 saniyede iki kuşu bulmaya çalışın.

Resme bir de tersten bakın

Şayet dikkatli olarak baktığınız halde iki kuşu göremediyseniz resme birde tersten bakın. Şimdi görebildiniz mi?

100 kişiden 2'si görebiliyor

Bu kuşları 10 saniyede görebilen sadece % 2'lik bir kesim bulunuyor. Şayet bu % 2'lik kısma girdiyseniz üstün zekalı olarak kabul ediliyorsunuz.

Görsel yanılsama ne demek?

Etrafımıza baktığımızda gözümüze gelen ışınlar göz bebeğimizden süzülerek gözün arkasında bulunan retinaya ulaşır. Retinada bulunan ışığa duyarlı sinir hücreleri, gelen ışığı sinir sinyallerine dönüştürür ve meydana gelen sinyalleri beyinde görsel verilerin işlendiği merkeze ulaştırır. Fakat bazen algılanan görüntü ile gerçekte var olan görüntü birbirine hiç benzerlik göstermeyebilir.

Görsel yanılsamalar 3 ayrı gruba ayrılabilir

Fizyolojik yanılsamalar, ışık ve renk çeşitlikleri veya harekete bağlı olarak gözlerin ya da beynin aşırı uyarı almasının ardından, esasında var olmayan resim ya da desenlerin görüldüğü görsel yanılsamalar olarak bilinir. Bu yanılsamalarda, dış uyaranların görme sürecinin çeşitli aşamalarında beyni aniden birçok kez uyararak görüntünün algısında değişiklik oluşturduğu tahmin ediliyor.

Değişmez yanılsamalar, aniden çok resmin bir araya gelerek çeşitli bir resim oluşturduğu görsel yanılsamalar olarak bilinir. Bu durumda ana resmi oluşturan resimlerin her biri basit bir şekilde ayırt edilebilir. Fakat ana resim, onu oluşturan küçük resimlerden tamamen farklı bir görüntüye sahiptir. Küçük resimler arasında boşluklar olsa da beynimiz bu boşlukları otomatik olarak doldurarak büyük ana resmin algılanmasına sebep olur.