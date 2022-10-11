Saç dökülmesi diyip geçmeyin büyük hastalıkların habercisi olabilir

Yazın bitmesi ve sonbahar aylarının gelmesiyle saç dökülme problemleri yeniden kendini göstermeye başladı. Bu kadın erkek hepimizin yaşadığı ve genelde çözüm bulamadığımız önemli bir sorun. Mevsim geçişleri, genetik faktörler derken saçımızı her taradığımızda avuç avuç döküldüğüne şahit oluyoruz.

Abone ol

Bir mevsimden diğerine geçerken saçlarımızın bu durumdan etkilenip dökülmeye başlaması normaldir. Özellikle bahar aylarında, mevsim geçişlerinde saç dökülmesinin artması beklenen bir durumdur. Bu tip dökülme “mevsimsel saç dökülmesi” olarak adlandırılır.

Yaz aylarında maruz kalınan deniz tuzu, havuz suyundaki klor, güneş ışınları ve çevresel faktörler de saçlarda yıpranmaya neden olup dökülmeyi artırabilir.

Saç dökülmeleri genetik faktörlere, strese, mevsim değişikliklerine, kullanılan kozmetik ürüne bağlı olabilir. Bunlar tedavi edilebilen türlerdir. Ancak dökülmenin durması ve azalması için yöntemler denediyseniz ve dökülme azalmamışsa bunun altında başka bir neden olabilir.

Hormonlara bağlı dökülme olabilir

Tiroit bezinin az çalışması yani hipotiroidi durumunda saç dökülmesi görülebilmektedir. Tiroit hormonu tedavisi sonrası ortalama 8 haftada saçlar normal haline dönmeye başlamaktadır. Uzun süreli hipotiroidide kalıcı kök kaybı gelişmekte olup tiroit bezinin çok çalışması yani hipertiroidizm ise saç dökülmesi sebebi olabilmektedir.

Saç dökülmesini önlemek mümkün mü?

Saç dökülmesi tedavisinde öncelikle dökülmenin neden olduğunu bulmak önemlidir. Öncelikle saç dökülmesinin nedenlerini ve dökülme tipini öğrenmek gerekir. Dermatoloji uzmanı muayenesi ile dökülmeye yol açan faktörler belirlenerek uygun tedavi planlanır. Saç dökülmesi yaşayan kişilerin saça ve saç derisine zarar verebilecek saç bakım ürünlerinden kaçınmaları gerekir. Özellikle proteinden zengin bir beslenme düzenine geçilmeleri çok önemlidir. Dökülme, vitamin eksiklikleri nedeniyle oluştuysa mutlaka eksik vitamin yerine konulmalıdır. Tiroit ya da farklı bir hastalığa bağlı oluşan saç dökülmelerinde ise öncelikle hastalığın tedavisine yönelik bir yol izlenmelidir.

Tedavi yöntemleri

Saç dökülmesinin nedeni belli olduğunda buna uygun tedavi yöntemleri uygulanır.

İlaç tedavisi

Saç dökülmesini önlemek ve var olan saçların kalınlaşmasını sağlayan FDA onaylı ilaçlar hekim kontrolünde kullanılabilir. İlaç tedavisi saçların inceldiği ve zayıfladığı bölgelerde, yeni başlamış hafif-orta derecede saç dökülmesini önlemek için yararlı olabilir. İlaçların etkisi; saç sayısını arttırma, incelmiş saçları kalınlaştırma ve saçların daha fazla dökülmesini engelleme şeklinde olmaktadır.

Saç mezoterapisi

Saç mezoterapisi saç dökülmesinde oldukça sık kullanılan etkili bir tedavi yöntemidir. Saç mezoterapisi saçın sağlıklı büyüyüp gelişebilmesi için gerekli olan vitamin, antioksidan, mineral ve dolaşım düzenleyici maddelerin bir mikro iğneler ile saçlı deriye doğrudan enjekte edilmesi sürecini içerir. Yaklaşık olarak 1 cm aralıklarla enjekte işlemi sağlanmaktadır. Daha sonra saç derisine masaj uygulanmaktadır.

PRP saç tedavisi

Saç dökülmesi sorunu yaşayan kişilerin en etkin sonuçlar aldığı yöntem olan PRP işlemi de hastanın kendi kanının alınıp belirli işlemlerden geçirilmesi ile yapılmaktadır. Burada fibroblast denilen ve kökleri besleyecek, gelişimini sağlayacak olan kısım ayrılır ve dökülen bölgeye enjekte edilir. Bu yöntem özellikle genetik dökülmelerde çok etkilidir. Saç mezoterapisi de yine genetik dökülmesi olanlara PRP ile kombine uygulanabilir.

Tüm bu yöntemler de işe yaramazsa saç ektirme konusu söz olabilmektedir.