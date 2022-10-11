Songül Karlı'nın iddialı pozları! Genç kızlara taş çıkardı

49 yaşındaki Songül Karlı son olarak balkon pozu ile sosyal medyayı sallamıştı. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan Songül Karlı sosyal medyada övgü yağmuruna tutuldu. Songül Karlı bu sefer de derin göğüs dekoltesi ile magazin sayfalarında yer alıyor.

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Songül Karlı en son 'Gelinim Mutfakta' programının sunucusu olarak ekranda görünmüştü. Ekranlara uzak kalsa da sosyal medyayı aktif kullanına Karlı, beğeni yağmuruna tutuluyor.

Dekolteli pozlarını paylaşıyor

Derin göğüs dekoltesi ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın son pozu yine dikkat çekti. Ünlü türkücü Songül Karlı geçtiğimiz günlerde iş için gittiği Adana'da otel pozlarını ardı ardına paylaşmıştı. Dekolteli sahne kıyafetleriyle dikkat çeken 49 yaşındaki Songül Karlı balkon pozu ile de sosyal medyayı sallamıştı. Geçirdiği estetik operasyonlarla yıllara meydana okuyan ünlülerden olan Songül Karlı fit hali ile de övgüleri topluyor. Derin göğüs dekoltesi ile magazin sayfalarında sıklıkla yer bulan Songül Karlı'nın süper minili balkon pozu dikkat çekmişti. Songül Karlı son olarak vücudunu saran mini elbisesi ile paylaşımda bulundu. Kuaför pozlarını takipçileriyle paylaşan Songül Karlı yine rutin bakımından paylaşımlarda bulundu. Songül Karlı'nın kırmızı gömleği ile verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı.

Estetik yaptırdı

Sık sık imaj değiştiren Songül Karlı yine hayranlarına sürpriz yaptı. Gençleşmek uğruna bıçak altına yatmaktan çekinmeyen Songül Karlı, yüzünü de gerdirmişti.

Sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeyi başaran Songül Karlı, gençleşmek uğruna yüzünü gerdirdi. Ekranlarda olmasa da Instagram'daki paylaşımlarıyla konuşulan 49 yaşındaki ünlü türkücü Songül Karlı, gençleşmek için her yolu deniyor. Daha önce de yüzünde küçük küçük değişimler yapan Karlı, yine estetik oldu. Yüzünü gerdiren güzel türkücü, o anları sosyal medya hesabından yayınladı.

Son olarak ekranlarda Gelinim Mutfakta programının sunucusu olarak boy gösteren Songül Karlı son olarak fransız askısı yaptırmıştı. İmaj tazeleyen Songül Karlı'nın yüzündeki değişim de dikkatlerden kaçmadı.

Oğlu bu pozlarına kızmış

Songül Karlı'nın iç çamaşırlarıyla poz vermesine oğlundan büyük tepki gelmişti. Karlı, oğlunun ''Youtube'a giriyorum, her yerde sen varsın. Hep bir yerlerin konuşuluyor'' diyerek kızdığını açıklamıştı.