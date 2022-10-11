Akciğerleri temizleyen kanserden koruyan İbrahim Saraçoğlu kürü

Kanser vakaları günümüzde giderek artıyor. Zararlı alışkanlıklar kansere yakalanma riskinin artmasına neden oluyor. En tehlikeli kanser türlerinden olan akciğer kanseri hayatı büyük ölçüde tehlikeye atıyor. Akciğer kanserinin erken teşhis edilmesi ve doğru tedavinin uygulanması önem taşıyor. Ancak hasta olmadan önce de bitkisel kürler yaparak önlem almak mümkün.

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Vücuda oksijen alınması ve yaşamsal faaliyetler sırasında oluşan karbondioksitin vücuttan atılmasını sağlamak olan akciğerlerdeki doku ve hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu akciğer kanseri oluşuyor. Sigara içmek ve sigara dumanına maruz kalmak akciğer kanserine neden olan en büyük etkenler arasında bulunuyor. Tere sigaradan kirlenen akciğerleri temizleyen en etkili bitkiler arasında görülüyor.

Tere kürü nasıl yapılır?

Tere otunu saplı olarak beş gün boyunca kahvaltıdan bir saat sonra ve öğle yemeğinden yine bir saat sonra her defasında on beş yirmi adet tüketmek gerekiyor. Arzu edilirse, üzerine yarım limon sıkılabilir. Limonun dışında başka hiçbir şey ilave edilmez. Şikayetlerin durumuna göre dönem dönem uygulanabilir. Solunum şikayeti yaşayan akciğer kanseri hastaları bu kürü beş gün uygulayıp, üç gün ara verdikten sonra ikinci bir beş gün uygulayabilirler.

Çok iyi yıkanmalı

Sigarayı fazla tüketenlerin veya bronşları dolmuş olanların uygulayacakları tere kürü nikotine karşı mükemmel bir panzehirdir. Terenin, çiğ olarak tüketilmeden önce mutlaka akan soğuk su altında çok iyi yıkanması gerekir. Yıkamadan tüketilmesi halinde üzerinde bulunan parazitler bazı hastalıklara neden olabilmektedir. Tere fazlaca tüketildiği takdirde idrar yaparken yanma yapar. Bu durum karşısında endişe edilmemelidir. Ancak dozunda kullanılmalı.

Balgam söktürücü yerine geçiyor

Kaynamakta olan yarım litre suya on beş-on altı tane tere (yaklaşık bir bağın yarısı) atılır ve hafif ateşte, ağzı kapalı olarak sadece üç dakika haşlanır. Soğuması beklemeden süzülür. Soğuduktan sonra, aç karnına veya yemeklerden iki saat sonra sadece haşlanmış suyunun tamamı içilir. Beş gün, gün atlamadan uygulanır ve her gün taze olarak hazırlanır. İkinci ve üçüncü günden sonra bol miktarda balgam söktüğünüzü ve bronşlarınızın açıldığını hayretle gözlemeniz mümkün olabilecektir.

Zaman zaman kullanılabilir

Sigara tiryakilerinin dönem dönem bu kürü uygulamaları tavsiye ediliyor. Tere otunun üç dakikalık haşlama suyunun içimi pek kolay olmayabilir. Haşlama suyunu içmekte zorlanıldığı takdirde, yanında başka hiçbir şey yemeden aç karnına veya yemeklerden en az iki saat sonra onbeş-onaltı tane taze tereyi çiğ olarak üzerine hiç bir şey ilave (tuz, limon vb.) etmeden de tüketilebilir. Aynı şekilde beş gün (gün atlamadan) uygulanır.