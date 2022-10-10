Kurtlar Vadisi Polat'tan ilk kez çocuklarıyla paylaşım kural bozdu!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olarak tanıdığımız ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, sosyal medyada ezber bozan bir paylaşım yaptı. Daha önce çocuklarının fotoğrafını paylaşmayan Şaşmaz, büyük oğlunun doğum gününde bu kuralı bozdu. Ünlü oyuncunun paylaşımı takipçilerinden de oldukça ilgi gördü.

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Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, bir zamanların en sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi'nde başrolünde Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Özel hayatıyla gündeme gelmek istemese de boşanma haberleri ve hakkında çıkan tarikat lideri olduğu yönündeki haberlerle sıkça gündeme gelen Necati Şaşmaz, kural bozarak sosyal medya hesabından çocuklarıyla paylaşımda bulundu.

Oğlunun doğum gününde paylaştı

Uzun süredir yeni bir projede yer almayan ünlü oyuncu, Nagehan Kaşıkçı’yla evliliğinden dünyaya gelen oğulları Ali Nadir ve Yusuf Emir’le fotoğraf paylaştı. Büyük oğlu Ali Nadir bugün 9 yaşına giren oyuncunun, bu nedenle paylaşım yaptığı öğrenildi.

'Tarikat veliahtı' iddiası olay olmuştu

Şaşmaz'ın 9 yaşına giren oğlunun bu tarikatın 'veliahtı' olarak görüldüğünü anlatan Nagehan Kaşıkçı, "Ben insanlık dışı birçok uygulamasını gördüğüm bu tarikata oğullarımın bulaşmasını asla istemiyorum" sözleriyle uzun süre gündeme oturmuştu.

Necati Şaşmaz kimdir?

15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da doğdu.

Tam adı Muhammed Necati Şaşmaz'dır. Raci Şaşmaz ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini Kanada'da tamamladı.

ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiğinde geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz,ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti.

Necati Şaşmaz hayatını Türkiye'de devam etme kararı aldı. Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu.

Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de baş rolde düşünüyorum" sözlerine, düşünmek istediğini söyleyen Necati Şaşmaz, bir ay sonra bu teklifi kabul etti.

2003 yılında gösterilmeye başlayan "Kurtlar Vadisi" adlı dizi filmde Necati Şaşmaz Polat Alemdar karakterinde rol aldı.

Amerika'da kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Necati Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yapmıştır.

Necati Şaşmaz'ın, içerisinde ilâhi aşkı anlatan şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı bulunmaktadır.

Ankara'da bulunduğu gençlik yıllarında başından bir aşk hikayesi geçen Necati Şaşmaz, yaşadığı duyguları şiire aktarmıştır. Bu dönemde içerisinde bulunduğu tasavvuf kültürünün de etkisiyle ilâhi aşkı şiirlerine yansıtan Şaşmaz, şiirlerini ise "Akş" ismini verdiği bir kitapta toplamıştır.

Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagehan Kaşıkçı ile evlenmiştir.

Necati Şaşmaz 2 Kasım 2014 tarihinde dizi çekimleri sırasında kendi kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucunda trafik kazası geçirdi. Çenesinde kırık olduğu tespit edildi ve ameliyat edildi.