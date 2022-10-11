Kendilerini yerden yere vurdular! Valilik HDP'li vekillerin tiyatrosunu ifşa etti!

HAKKARİ valiliği HDP'li vekillerin darp tiyatrosunu ifşa etti. HDP’li vekillerin örgüt elebaşı için yaptığı yürüyüşe polis izin vermedi. Kendilerini yere atan milletvekilleri, “darp edildik” diyerek paylaşımda bulundu. Tiyatro, valiliğin açıklamasıyla ifşa oldu

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Hakkâri'nin Yüksekova İlçesinde önceki gün, aralarında 27. Dönem HDP Hakkâri Milletvekili Sait Dede, 27. Dönem HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP Hakkâri İl Başkanı Lokman Özdemir, HDP Yüksekova İlçe Başkanı Soreş Diri'nin de bulunduğu 45 kişilik bir grup, Cengiz Topel Caddesi üzerinde toplanarak, terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın tutukluluğunu protesto etmek amacıyla sloganlar atarak yürümeye başladı.

Bunun üzerine grup ile yürüyüşe müdahale eden polis arasında arbede yaşandı. Olay sonrası HDP'li vekiller sosyal medya hesaplarından "polis bizi darp etti" diyerek paylaşımda bulunmaya başladılar. HDP'li vekillerin tiyatrosunu ise Hakkâri Valiliği ifşa etti.

Valilikten yapılan açıklamada terörü desteklemeye yönelik eylemin yasadışı olduğu yönündeki uyarıya rağmen, grubun dinlemeyerek eyleme devam ettiği, bunun üzerine yasadışı eylemin güç kullanılarak sonlandırıldığına yer verildi.

Açıklamada "Grup içindeki milletvekilleri, görevlilerimiz tarafından darp edildiklerine ve aşırı güç kullanıldığına dair algı oluşturmak amacıyla arbede esnasında kendilerini yere atmışlardır. Ardından yaralanma görüntülerini sosyal medya aracılığı ile paylaşmışlardır" denildi.

Sosyal medyada, "Yüksekova'da yapılması planlanan yürüyüşte, HDP Milletvekili Habip Eksik polisler tarafından darp edildi" ifadeleriyle verilen 12 saniyelik videoda, Eksik'in yerde kanlar içinde yattığı görülüyor. Polis şiddetine dair hiçbir görüntünün olmadığı videonun sonunda ise Eksik, elinde telefonla yattığı yerden kalkıyor. Ancak videoda polisin darp ettiğine dair hiç bir görüntü yer almıyor.



