Çocukların beslenme çantasına koyun pofuduk hamburger ekmeği tarifi

Siz de her gün çocukların beslenme çantasına ne koysam diye kara kara düşünenlerdenseniz size harika bir tarifle geldik. Sizin için hazırladığımız bu özel tarif ile pofuduk, mayalı ve yumuşacık hamburger ekmeklerini evinizde yapıp çocuklarınızın çantasına her gün farklı bir öğün hazırlayabilirsiniz...

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Okulların açılması ile birlikte birçok velinin beslenme çantası telaşı da başladı. Her akşam acaba yarın ne koysam diye kara kara düşünen annelere pratik hem de çok lezzetli bir tarif hazırladık. Mayalı, pofuduk hamburger ekmekleri ile çocuklarınız beslenme saatini iple çekecek. Harika sandviçler de yapabileceğiniz hamburger ekmeği tarifi haberimizde... Yapanlara şimdedine kolay gelsin, yiyenlere ise afiyet olsun...

Podufuk hamburger ekmeği için malzemeler

* 5 su bardağı un

1 paket maya

* 1,5 çay bardağı ılık su

* 1çay bardağı süt

* 1 yemek kaşığı toz şeker

* 1tatlı kaşığı tuz

* 1yemek kaşığı tereyağ

1 yumurta sarısı( üzerine sürmek için)

Susam

Tüm malzemelerimizi karıştırıp hamurumuzu yoğuruyoruz ve üzerini örtüp yarım saat dinlendiriyoruz.

Dinlenen hamurumuzu eşit bezeleri ayırıp yuvarlak yaptıktan sonra elimizle hafif bastırıyoruz üzerine bir örtü atıp 1,5 saat tepsi mayası yapıyoruz.

Mayalanan bezelerin Üzerine yumurta sarısını dikkatlice Hamurumuzu söndürmeden sürüyoruz ve Susamını serpip 175° fırında kontrollü olarak pişiriyoruz.

Fırından çıktıktan sonra üzerine çok hafif elimizle su serpiyoruz ve bez ile örtüp 5 dk bekletiyoruz.sonrasında yumuşacık hamburger ekmeğimiz hazır.

NOT: Hamurunuzun daha güzel ve çabuk kabarmasını isterseniz, hamuru bezelere ayırdıktan sonra fırınızı 150 derecede 5 dk ısıtıp kapattıktan sonra, tepsinizi içine koyup üzerine temiz bir bez ile örtüp bekletebilirsiniz.

Fırınlarda yemeklerin hazırlanması için çeşitli fonksiyonlar mevcut. Fonksiyonları pişirilecek yemeğe göre ayarladığınızda fırından daha yüksek fayda almanız ve en ideal sonuca ulaşmanız mümkün. Ayrıca pişireceğiniz yemeğin pişme derecesini bilmeniz ve fırını o ısıda çalıştırmanız

oldukça önemli.

Alt üst ısıtma

Alt/Üst ısıtma, klasik pişirme fonksiyonudur, ısı hem alt hem üst ısıtıcıdan gelir. Börek, poğaça gibi hamur işi yiyeceklerin pişirilmesi için tavsiye edilir.

Kek börek pişirirken turbo kullanılmalı mı?

Diğer birçok yemek için Alt/Üst ısıtma ve turbo fan fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon sayesinde ısı yemeğin üzerine homojen şekilde yayılır, daha çok sulu yemekler ve kek için ideal fonksiyondur.

Alt ısıtma

Alt ısıtma, alttan pişirilmesi gereken yemekler, yemek ısıtmak ve kavanozları sterilize etmek için kullanılır. Üst ısıtma ise önceden pişirilmiş yemeklerin ısıtılması, donmuş yiyeceklerin çözülmesi için kullanılabilir.

Ön ısıtma şart

Yemeği pişirmeye başlamadan önce belirli bir sıcaklığa gelene kadar boş olarak çalıştırıp ön ısıtma yapmak gerekir. Bu süre yaklaşık 15-20 dakika olmalıdır.

Kapağı sık sık açmayın

Yiyecekler pişerken fırın kapağını sık sık açmak her seferinde soğuk havanın fırın içerisine girmesine, dolayısıyla da enerji kaybına neden olur. Bu nedenle pişirme esnasında fırın kapağını mümkün olduğu kadar az açmak gerekir.