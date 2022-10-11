BIST 3.582
DOLAR 18,58
EURO 18,00
ALTIN 995,52
HABER /  MAGAZİN

Dünyaca ünlü caz şarkıcısı Stacey Kent AKM'ye hayran kaldı

Dünyaca ünlü caz şarkıcısı Stacey Kent AKM'ye hayran kaldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Beyoğlu Kültür Yolu Festivali" kapsamında, ABD'li caz şarkıcısı Stacey Kent, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) müzikseverlerle buluştu. ABD'li sanatçı konser öncesi Atatürk Kültür Merkezi (AKM'yi) gezdiğini ve hayran kaldığını belirtti.

Abone ol

Son dönemin en parlak caz yeteneklerinden biri olarak gösterilen Kent, konserde yaptığı konuşmada, konser öncesi AKM'yi gezdiğini, beğendiğini ve sosyal medya hesabından paylaşım yaptığını belirtti.

"Nasıl onur duyuyoruz bilemezsiniz..."

Kent, ayrıca "Türkiye'ye tekrar geldiğimiz için nasıl onur duyuyoruz bilemezsiniz. Burası çok özel bir yer bizim için. Pek yakında büyük turne sonrası geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

Konserde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, 2001 ve 2002 yıllarında İngiliz Caz Ödülleri ve BBC Caz Ödülleri'nde en iyi vokalist seçildi.

Kent, 2006'da "The Lyric" isimli albümü ile BBC Caz Ödülleri'nde "Yılın Albümü" ödülünü aldı. 2009'da Grammy'ye aday gösterilen sanatçı, tamamı Fransızca şarkılardan oluşan "Raconte-Moi" albümünü ise 2010'da dinleyicilerle buluşturdu.

Müzik kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlayan Stacey Kent, ilk konser kaydını "Dreamer in Concert" adıyla yayınladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmet Baransu tahliye edildi! Balyoz davası sanığının 13 yıl cezası iptal edildi
Mehmet Baransu tahliye edildi! Balyoz davası sanığının 13 yıl cezası iptal edildi
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Bakan Soylu soru soran FOX TV muhabirinin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi
Bakan Soylu soru soran FOX TV muhabirinin çenesini okşayarak 'canım benim' dedi
Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinde hangi isimlerle görüştü Kılıçdaroğlu açıkladı
Kılıçdaroğlu ABD ziyaretinde hangi isimlerle görüştü Kılıçdaroğlu açıkladı
İlk Evim Arsa projesinde ayrıntılar belli oldu arsalar nerede olacak işte il il tam liste
İlk Evim Arsa projesinde ayrıntılar belli oldu arsalar nerede olacak işte il il tam liste
Aksaray'da polisleri peşine taktı yakalanınca helallik istedi
Aksaray'da polisleri peşine taktı yakalanınca helallik istedi
“Çapsız Davutoğlu” baştacı, Metin Feyzioğlu hain oldu!
“Çapsız Davutoğlu” baştacı, Metin Feyzioğlu hain oldu!
Vitor Hugo: Canımızı acıtan bir beraberlik oldu
Vitor Hugo: Canımızı acıtan bir beraberlik oldu
Sivasspor ilk kez kazandı, Başakşehir ilk mağlubiyetini aldı
Sivasspor ilk kez kazandı, Başakşehir ilk mağlubiyetini aldı
Zelensky: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız
Zelensky: Ukrayna'nın korkutulması veya durdurulması imkansız