Sivasspor ilk kez kazandı, Başakşehir ilk mağlubiyetini aldı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti.

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Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Sivasspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti golleri 45+2. dakikada ve 85. dakikada Dia Saba kaydetti.

Bu sonucun ardından Sivasspor bu sezonki ilk galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Başakşehir ise sezonun ilk mağlubiyetiyle tanıştı ve 17 puanda kaldı.

Gelecek hafta Sivasspor sahasında Giresunspor'u, Başakşehir de İstanbuslpor'u konuk edecek.

Son galibiyetinin geçen sezon almıştı

Ligde geçen sezonun son haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon galibiyet hasretini Medipol Başakşehir karşısında sonlandırdı.

Ligde iç sahada Gaziantep FK (1-1), Corendon Alanyaspor (1-1), VavaCars Fatih Karagümrük (0-0) ve İstanbulspor ile (1-1) berabere kalan, Atakaş Hatayspor'a (2-1) mağlup olan, dış sahada ise Adana Demirspor (0-3), Beşiktaş (1-3) ve MKE Ankaragücü'ne (2-1) yenilen Sivas temsilcisi, 3 puan hasretine deplasmanda oynadığı Medipol Başakşehir karşısında son verdi.

Medipol Başakşehir: 0 - Demir Grup Sivasspor: 2

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Ali Saygın Ögel

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Epureanu, Ndayishimiye, Lima (Dk. 46 Hasan Ali Kaldırım), Biglia, Traore, Berkay Özcan (Dk. 78 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 62 Okaka), Mounir (Dk. 84 Muhammet Arslantaş), Keny (Dk. 46 Serdar Gürler)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Ulvestad (Dk. 78 Charisis), Erdoğan Yeşilyurt, Robin Yalçın (Dk. 61 Hakan Arslan), Njie (Dk. 67 Gradel), Dia Saba, Yatabare

Goller: Dk. 45+2 (Penaltıdan) ve 85 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 69 Ndayishimiye, Dk. 90+3 Traore (Medipol Başakşehir)