Kiev füzelerle vuruldu! Biden'dan flaş açıklama geldi

Rusya aylar sonra yeniden Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vurdu. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi de yaralandı. Saldırıya ilişkin ABD Başkanı Biden'dan çok sert açıklama geldi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükselmeye başladı. Bölgeden gelen son bilgilere göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hareketli saatler yaşanıyor.

Kentte art arda şiddetli patlama sesleri yükseldi. Görgü tanıklarına göre Kiev'in birçok noktasından dumanlar yükseliyor. Ukraynalı yetkililer Kiev'in dışında Lviv gibi diğer batı kentlerinin de vurulduğunu duyurdu.

Biden'dan açıklama: Bedel ödeyecek

Füze saldırılarına ilişkin ABD Başkanı Biden’dan da bir açıklama geldi. Saldırıları şiddetle kınadığını söyleyen Biden, “Saldırılar sivilleri öldürdü ve yaraladı, askeri olmayan hedefleri yıktı” dedi.

Biden, “ABD Rusya'ya saldırganlığı için bedel ödetmeye devam edecek” diye konuştu.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rusya'nın bugün Kiev dahil Ukrayna'nın birçok yerine yaptığı füze saldırılarını esefle kınamaktadır." ifadesini kullandı.

'Gaddarca saldırılar'

Söz konusu saldırılarda sivillerin yaralandığına, yaşamını kaybettiğine ve askeri olmayan hedeflerin yerle bir edildiğine işaret eden Biden, "Bu saldırılar, Putin'in Ukrayna halkına yönelik gayrimeşru savaşının ne kadar gaddarca olduğunu bir kez daha göstermiştir." görüşünü paylaştı.

Biden, saldırılarda yaşamını kaybedenlerin yakınlarına taziye, yaralananlara da acil şifa dilerken Ukrayna'nın sonuna kadar yanında durma, Rusya'ya da yaptırım uygulama taahhüdünü bir kez daha yineledi.

Açıklamasının sonunda Biden, "Bir kez daha Rusya'yı, bu gereksiz savaşa bir an önce son vermeye ve askerlerini Ukrayna'dan çekmeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurmuştu.