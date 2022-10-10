Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeleri açıkladı: Esnafa yeni destek paketi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yılda yapılan düzenlemelerle başörtüsü ve eğitim alanındaki konuları çözdüklerini belirterek, "Başörtüsü konusunda yasakçı zihniyet pusuda bekliyor" dedi. Erdoğan esnaf ve zanaatkarlara da, "Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bine yükseltiyoruz" dedi.

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Sosyal konut projelerine yoğun ilgi olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7.2 milyon başvuru yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. Toplantı yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Sözlerime Dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Bizlere bu gururu yaşattıkları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Etlik Şehir hastanesini 28 Eylül'de hizmete açtık. Şehir hastanelerimiz dünya çapında model alınıyor. 4 binin üzerinde yatağı, 125 ameliyathaneye sahip şehir hastanemizin başkentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin en büyük meslek ve sivil kuruluşlarından TESK'in genel kurulunda esnaf ve zanaatkarlarımızla vakit geçirme ihtimali bulduk. Esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

Eylül ayının son gününde kendi alanında yetkin isimlerden oluşan yabancı iktisatçılarla bir araya geldik. Bu toplantıda ülkemizin uyguladığı ekonomi planını ve gelişmeleri değerlendirdik.

"Başörtüsü konusunda yasakçı zihniyet pusuda bekliyor"

Geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle başörtüsü ve eğitim alanındaki konuları çözmüştük. Biz de madem bu konu gündeme geldi, biz de meselenin çözümünü anayasal güvence altına almakta bulduk. Konu Meclis gündemine geldiğinde kimlerin nasıl tutum içinde olacağını göreceğiz. Başörtüsü konusunda yasakçı zihniyet pusuda bekliyor.

"Alevi Bektaş-i kültür ve başkanlığı kurma kararı aldık"

Bizzat yerinde yürüttüğümüz çalışmalarla Alevi Bektaş-i vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Alevi Bektaş-i Kültür ve Başkanlığı kurma kararı aldık. Cemevi hizmetlerinden eğitim faaliyetlerine kadar tüm çalışmalara bu kurumsal altında faaliyet sağlayacak. Alevi Bektaş-i inanç önderlerine bu kurumda kadro vereceğiz. Böylece ülkemizin demokratikleşme hedeflerinden birini daha hayata geçirmiş oluyoruz.

"Küresel krizin yıkıcı etkilerini en aza indirmeyi başarabiliyoruz"

Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Türkiye diğer devletlerden faklı olarak uzunca bir süredir maruz kaldığı saldırıların ve tuzakların etkisiyle tehditleri önceden görebilmeye sahiptir. Diplomaside uzunca süredir uğradığımız haksızlıklar ve çifte standart bize bölgesel dalgalanmalar konusunda yapıcı ve yeni politikalar sağlıyor. Küresel krizin yıkıcı etkilerini en aza indirmeyi başarabiliyoruz. Bugün ağustos ayı işsizlik rakamları açıklandı. Buna göre; bir önceki aya göre 0,4 azalışla %9,6 ile tek haneye gerilerken, istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı.

Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken her kesimden insanımızın hayat pahalılığının yol açtığı refah kayıplarını giderecek adımları birer birer atıyoruz. Hemen her programımızda çeşitli kesimlere yönelik, ekonomik ve demokratik müjdelerimizi açıklıyoruz.

"Sosyal konut başvurusu 7.2 milyona ulaştı"

Bugünkü kabine toplantımızda bu çerçevede yeni değerlendirmeler yaptık. İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz milletimize 500 bin konut 250 bin arsa kazandırma amacını taşıyan kampanyamızdaki son gelişmelerle ilgilidir. Son dönemde konut, kira, ve emlak fiyatlarındaki dengesiz yükselişler bizi yeni ve daha büyük adımlara yönelttiler. Kampanyaya 7.2 milyon başvuru yapıldı.

Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında bu rakamların daha da artacağı açıktır. Projenin ilk etabındaki rakamı 250 bin olan konutu 2028 yılına kadar 500 bine tamamlayacağımızı söylemiştik. Konut inşaası amaçlı arsa sayını da 1 milyona çıkartma kararı aldığımızı bir süre önce duyurmuştuk. 1 milyon arsa ile ilgili bakanlığımız hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımız hem konuta hem arsaya başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebilir.

"Arsalara ev yapabilmeleri için destek verilecek"

Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin çok altında bir şekilde vatandaşlarımıza sunmakla kalmayıp, evlerini bir an önce yapabilmelerine de destek vereceğiz. Bu projeye müşterek parselleri de dahil ediyoruz. Hak sahipleri çoğunluğu sağladıkları zaman TOKİ'ye başvurarak talepte bulunabilecek. Zemin + 5 katı geçmeyecek, bankalarla iş birliğine gidilebilecek. Başvuruları bugün başladı.

Arsaların tapuların tamamı 2 yıl içinde bitecek,. Müstakil parseller 192 bin lira, hisseli 112 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.

"ÖĞRENCİLERE ULAŞIM DESTEĞİ VERİLECEK" * Bir müjde de üniversite öğrencilerine vermek istiyorum. Okullarına gidiş ve dönüş için ulaşım desteği sağlayacağız. Yılda 2 defa verilecek.

Esnaf ve zanaatkarlara kredi desteği

Bir diğer müjdemiz esnaf ve zanaatkarlarımızadır. Esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olduk. Şimdi de yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve zanaatkarlarımızın huzurundayız. Esnafa, Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bine yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz.

Doğalgaz depolarımızın yüzde yüz doldurarak enerji karşısındaki oluşabilecek durumlara karşı önlem aldık. Ayrıca Ummani Katar, Endonezya, Malezya, Nijerya, Kazakistan ve BAE ile enerji alanında yeni işbirliklerimizin önünü açacak temaslarda bulunduk.

Artık terör örgütleriyle birlikte ülkemize husumet besleyen herkesin "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözünü harfiyen yerine getiriyoruz. Sahip olduğumuz yetişmiş insan gücü, donanım ve teknolojik imkanlar sayesinde her alanda... inayetine muhtaç olmadan başımız dik bir şekilde kendi başımıza bakabiliyoruz.