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Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışını yorumladı

Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun başörtü çıkışını yorumladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin başörtüsü düzenlemesine ilişkin kanun teklifiyle ilgili "Çıkışı gereksizdi, Erdoğan da el yükseltti. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim ben" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partililerin oluşturduğu konvoyla birlikte Ankara'nın ilçelerini dolaştı.

İnce, Çankaya ilçesi Dikmen semtinde taksi ve pazar esnafını ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü ile ilgili açıklamasını değerlendiren İnce, gereksiz bir çıkış olduğunu vurguladı.

"Ayağına sıkmak diye buna derim ben"

Gündemin hayat pahalılığı olduğunu vurgulayan İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün gündemimizde hayat pahalılığı var. Türkiye'nin 81 vilayetinde herkes aynı şeyi konuşuyor. Şimdi kış kapıda; 'nasıl ısınacağız?' Bunları konuşmak lazım. Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkışı gereksiz bir çıkıştı. Erdoğan da el yükseltti zaten 'yasa ile olmaz gelin Anayasa ile yapalım' dedi. 'Ayağına sıkmak' diye buna derim ben. Sonradan da 'onun elinden bu kozu aldım' gibi durum tespiti yapıyor; ama öyle değil. Yani bir anda hayat pahalılığını unuttuk toplumun gündeminde olmayan başörtüsünü konuştuk ne yazık ki"

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