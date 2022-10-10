Çocuğunuz meyve suyu döktü diye panik olmayın! Halılardan çıkmayan lekeler bu 3 malzeme ile yok oluyor

Çocuklu evlerin en büyük problemlerinden birisi temizlik oluyor. Özellikle koltuklara, halılara dökülen içecek ve yiyecekler bazı durumlarda oldukça problem yaratabiliyor. İşte halılardan çıkmayan lekeleri 5 dakikada temizleyecek 3 malzemeli bir yöntem.

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Bir eve girildiğinde göze çarpan ilk eşyaların başında halılar geliyor. Bu sebeple halıların temizliği evin daha güzel görünebilmesi için oldukça önemli bir konu. Ancak çocuklu evlerde genellikle halılar pek fazla temiz kalmıyor. Dökülen meyve suları veya farklı malzemeler halılardan oldukça zor çıkabiliyor. Ancak bu sorunu kolay yoldan çözebileceğiniz çok pratik bir yöntem bulunuyor.

İşte kirli halıyı 5 dakika gibi kısa bir sürede ilk günkü gibi yapabileceğiniz harika bir yöntem.

Her halı aynı şekilde temizlenmez

Halılarıs temizlemeden önce mümkün mertebe fazla toz ve kalıntıyı temizlemek için halıyı sallamanız veya vakumlamanız her zaman önerilir. Sallamayı seçerseniz, evin içindeki kiri azaltmak için bunu dışarıda yapın. Halının hangi kumaştan yapıldığına bağlı olarak, temizlemenin birkaç farklı yolu vardır. Yün kilimler, dayanıklı oldukları ve rengi ve tasarımı iyi tuttukları için popülerdir. Fakat yün halıyı temizlemek biraz çeşitli bir yaklaşım gerektirir.

Tüylü bir halıyı temizleme işlemi yüne çok benzer fakat soğuk su ve deterjan yerine kuru şampuan tercih edilebilir. Jüt kilimler, doğal göründükleri ve diğer toprak tonlu halılar ve ahşap zeminlerle iyi çalıştıkları için popülerdir. Fakat problem, suya iyi tepki vermemeleridir, bu da jüt halının temizlenmesinin kuru temizleme yönteminin kullanılmasını gerektirdiği anlamı taşır.

Koyun postunun ise, kilim çekmemesi ve liflerin iyi durumda kalabilmesi için dikkatli bir şekilde temizlenmesi gerekir.

Yün halı nasıl temizlenir?

Bir kovanın içine çamaşır deterjannı dökün. Beyaz bir mikrofiber bezi hafif nemlendirin ve malzemenin yönüne göre yavaş yavaş kurulayın. Fazla kirli alanlara çok dikkat edin ve gerekirse bezi tekrar ıslatın, fakathalının ıslanmamasına dikkat edin. Kovayı temiz suyla tekrar doldurun ve bir önceki adımı yeni beyaz bir bezle tekrar edin. İşlem bittikten sonra kuru beyaz bir mikrofiber bez veya düz renkli bir havlu kullanın ve nemi çıkarmak için halıyı iyice kurulayın.

Tüylü kabarık halı nasıl temizlenir? Halının üzerine kuru şampuan dökün ve bir bez kullanarak liflere uygulayın. Kuru şampuanı birkaç saat bu şekilde bekletin ve ardından 5 cm yüksekliğine kadar tüylü kilimler için havdan iyice vakumlayın. Tüylü halınız 5 cm'den uzunsa, buna alternatif olarak sallayın.