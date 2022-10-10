Tavuk iskender nasıl yapılır ağızda dağılan şahane lezzet!

Et sevmeyenler ya da daha ekonomik bir tarif hazırlamak isteyenler iskenderden vazgeçmesin diye tavuk iskender tarifi paylaşıyoruz. Lokum gibi pişen tavuk eti, üzerine yayılan enfes salçalı sosuyla tavuk iskender sizi mest edecek. Peki tavuk iskender nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte hazırlanışı...

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İskender gözünüze zahmetli bir yemek gibi geliyorsa endişe etmeyin. Hazırlaması düşündüğünüzden kolay olacak. İskender yemek için Bursa'ya gitmeye hiç gerek yok. Evde yapacağınız bu harika iskender tarifiyle misafirlerinizle birlikte ziyafet çekeceksiniz. O halde gelin iskender nasıl yapılır birlikte göz atalım!

Tavuk iskender malzemeleri

1 adet tavuk göğsü

2 yemek kaşığı domates salçası

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet soğanın suyu

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1/2 tatlı kaşığı köri

1/2 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı pul biber

2 diş sarımsak(ezilmiş)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ(tavukları kızartmak için)

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz(salçanızın tuzuna göre değişir)

1/2 çay kaşığı karabiber

Servisi için:

2 adet biber

1 adet domates

2 yemek kaşığı süzme yoğurt

1/2 adet tırnak pide (küp küp kesilmiş)

1 tatlı kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

Soğanı rendeleyip suyunu sıkın. Soğan suyunu, köriyi, yoğurdu, pul biberi, tuzu, karabiberi, kekiği, kırmızı biberi, sarımsağı ve kimyonu bir kaba alıp karıştırın. Üzerine zeytinyağını da ilave edip karıştırın ve tavukları bu sosa güzelce bulayın. Soslanan tavukların üzerini streç filmle kapatıp 30 dakika buzdolabında bekletin. (Vaktiniz varsa 8 saate kadar bekletebilirsiniz) Ardından tavaya sıvı yağ koyup kızdırın ve tavukları tavaya bırakıp ters yüz ederek kızartın. Sosu için ayrı bir tavaya tereyağı ve salçaları ekleyip kavurmaya başlayın. Üzerine baharatları da ilave edip karıştırın. Son olarak sıcak suyunu ekleyip karıştırın ve sosu kısık ateşte kapağı kapalı bir şekilde kıvam alana dek pişirin. Sos kıvamını bulana dek domates ve biberleri közleyin. Bir tavada tereyağı eritip pideleri kıtırlaşana kadar kavurun. Ardından servis tabağına önce pideleri, sonra tavukları, yoğurdu, közlenmiş biber ve domatesi koyun. Üzerine sosu gezdirerek servis edin.