Çayınız buz gibi olacak! Yiyenin elinden düşüremediği limonlu kurabiye tarifi

Çay ve kahveyle mükemmel bir uyum yakalayacak bu limon kabuklu kurabiyenin yapması kadar yemesi de keyifli... En güzel limon kabuklu kurabiye nasıl yapılır? Yediden yetmişe herkesin bayılarak yiyeceği limon kabuklu enfes kurabiyenin benzersiz tarifini sizler için derledik...

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Çayınızın kahvenizin yanında enfes lezzetiyle ağzınızı tatlandıracak güzelce benzersiz bir tarif arıyorsanız limon kabuklu kurabiye tam size göre... Efsane pratik ve kolay yapılışıyla zor günlerinizi kurtaracağından ve harika tadıyla herkesi size ve kendine hayran bırakacağından hiç şüpheniz olmasın. Yiyenlere parmaklarını da yedireceğiniz bu nefis tarifi sürekli kullanacağınıza ve yiyen herkesin, tarifi almak için sıraya gireceğinden emin olabilirsiniz.

Ayrıca günlerce korunabilen tazeliği ve lezzeti sayesinde çok rahat, endişe etmeden muhafaza edebilirsiniz ve üst üse birkaç gün bu lezzetli kurabiyenin tadına doyabilirsiniz. Ağızda dağılan muhteşem yapısıyla sizi bambaşka diyarlara götürecek olan limon kabuklu kurabiyeyi yerken adeta bir limon bahçesinde gezintiye çıktığınızı hissedeceksiniz. İşte tarif defterinizin en mükemmelleri arasına girmeye aday o limon kabuklu kurabiye tarifi...

Limon kabuklu kurabiye için malzemeler:

Hamuru için:

- 2 adet yumurta

- Yarım çay bardağı sıvı yağ

- 6 yemek kaşığı toz şeker

- 1 limon kabuğu rendesi

- Yarım limon suyu

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- 2, 5 su bardağı un

Üzeri için:

- 1 su bardağı pudra şekeri

Limon kabuklu kurabiye yapılışı:

- Enfes limon kabuklu kurabiyeler yapmak için öncelikle kurabiyenin hamuru için gerekli olan un haricindeki malzemeleri, derin bir yoğurma kabının içerisine alın karıştırın.

- Elde ettiğiniz bu karışıma, ( birden eklerseniz kıvamı kaçırabilirsiniz) azar azar un ilave edilerek güzelce yoğurun ve çok yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurma işlemine devam edin.

- Yoğurduğunuz bu kurabiye hamurunun ele yapışacak bir kıvamda ve yumuşak olması gerekiyor.

- Yoğurduğunuz bu yumuşacık kurabiye hamurundan küçük küçük parçalar koparıp avcunuzun içinde düzgün bir şekilde yuvarlayın. Bütün hamur bitene kadar aynı işlemlere devam edin.

- Şekillendirdiğiniz kurabiyeleri pudra şekerine bulayın ve yağlı kağıt sermiş olduğunuz fırın tepsisine düzgün bir sırayla dizin.

- Şekil verip, pudra şekerine buladığınız kurabiye hamurlarını, önceden ısıtmış olduğunuz ve 180°'ye ayarladığınız fırında, yaklaşık olarak 15 dakika kadar pişirin.

- Piştikten sonra, kurabiyeleri fırından alın ve uygun bir yerde soğumaya bırakın.

- Limon kabuklu kurabiyeleriniz, yenecek sıcaklığa geldiğinde istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun...