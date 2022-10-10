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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses gözyaşlarına boğuldu!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses gözyaşlarına boğuldu!

İmparator lakaplı usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses uzun süredir birlikte olduğu Levent Dörter ile geçtiğimiz mayıs ayında nişanlarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Nikah masasına oturmaya hazırlanan Dilan Çıtak Tatlıses dün akşam kısa gecesi yaptı ve Tatlıses kına yakıldığı sırada ise gözyaşlarına boğuldu.

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Uzun süredir birliktelik yaşayan 42 yaşındaki Levent Dörter ile İbrahim Tatlıses'in 32 yaşındaki kızı Dilan Çıtak Tatlıses, 2020 yılının eylül ayında nikah masasına oturacaklarını söylemiş ancak çift koronavirüs pandemisi nedeniyle düğünü ertelemişlerdi. Geçtiğimiz mayıns ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atan Tatlıses ise dün akşam bir otelde kına gecesi düzenledi. Kına yakıldığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan ünlü isim duygu dolu anlar yaşadı.

İbrahim Tatlıses'in elini öptürmemesi olay olmuştu

Meslektaşı Levent Dörter ile dört yıldır aşk yaşayan Dilan Çıtak Tatlıses geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanmıştı. Evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü çiftin yüzüklerini İbrahim Tatlıses ve yapımcı Polat Yağcı takmış, İmparator'un kızına elini öptürmesi fakat damadına elini öptürmemesi günlerce konuşulmuştu.

Olayla ilgili açıklama yapan İbrahim Tatlıses, 'Ben sadece damadıma değil kimseye el öptürmem. Bunu tüm camia bilir, ayrıca damadımda çok terbiyeli ve edepli bir delikanlıdır' ifadelerini kullanmıştı.

Nişanda talihsiz olay: Köpek işedi

Görkemli nişan töreninde talihsiz bir olay yaşayan ünlü şarkıcı Dilan Çıtak'ın elbisenin üzerine köpeği işemişti. Yaşadığı olay karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Dilan, "Gözüm gibi baktığım elbisem ama tek kızamayacağım şey köpekti. Köpek benim en hassas noktam. O yaptı, şimdi ben buna nasıl kızayım?" demişti.

Kına gecesinde gözyaşlarına hakim olamadı

2020 yılında yapılması planlanan düğünü erteleme kararı alan çift geçtiğimiz mayıs ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımlarını atmıştı. Ünlü şarkıcının sevgilisi Levent Dörter, düğünü ertelemeleriyle ilgili, "Bir imzalık işimiz var, o imzayı da en güzel anda, moraller yerine geldiğinde sizleri de şahit yaparak atmak istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.Dilan Çıtak Tatlıses ise dün akşam ailesi ve arkadaşlarıyla Sarıyer'de bulunan bir otelde kına gecesi yaptı. 32 yaşındaki ünlü isim kına yakıldığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı ve duygu dolu anlar yaşadı. 

"Ağladım"

Türk örf ve adetlerinin uygulandığı gecede kına yakılırken, ünlü şarkıcı duygusal anlar yaşayıp, gözyaşlarına hakim olamadı. Arkadaşının "Bir de kına yakmam diyordu. Üstüne ağladı bir de" mesajına "Ağladım" cevabını veren Tatlıses, bu anlara Instagram hesabında da yer verdi. Geceden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

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