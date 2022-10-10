BIST 3.592
DOLAR 18,58
EURO 18,06
ALTIN 1.002,68
HABER /  GÜNCEL

Türkiye bu sene nasıl bir kış geçirecek kar 2023 yılına kalacak La Lina nedir bu sene öyle geçecek

Türkiye bu sene nasıl bir kış geçirecek kar 2023 yılına kalacak La Lina nedir bu sene öyle geçecek

Bu sene kar yağışını beklemeyin. 2023 yılının ilk aylarına kadar kar yerine sonbahar kıvamında bir hava olacak. Kasım ayında bile sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde bekleniyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in tahminlerine göre de bu sene kış 'La Lina'lı' geçecek. Peki La Nina nedir, Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor.

Abone ol

Bu sene yoğun kar yağışı ile dolu bir kış bizi beklemiyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in dediğine göre bu kış 'La Nina yılı olacak"... Önce La Nina nedir onun izahını verelim. La Nina Doğu Pasifik'de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre La Nina bu sene sonbahar ve kış aylarını etkileyecek. Peki bu nasıl bir kış geçireceğimiz anlamına geliyor. 

"Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Orhan Şen, şu bilgileri verdi:  -"Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor. La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 numerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor.

Türkiye nasıl bir kış geçirecek

La Nina etkisi Türkiye'ye bu kış sonbahar havası yaşatacak. Kasım ayına kadar sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. Orhan Şen'in kış tahmini şöyle:
-Kutuplardaki polar vorteksin zayıflaması Türkiye de sonbahar ve kış hava durumunda etkili olacak gibi görünüyor. Türkiye'de bu sonbahar Eylül, Ekim, Kasım ayları sıcaklık ortalamanın uzerinde yağış ise ortalamanın altında gececek. Bu tarımsal acıdan önemlidir…

Kar ne zaman yağacak?

-Türkiye'de kış mevsimi ise; Aralık ayı batı bölgelerde sonbahar havasında Doğuda ise kışın başları gibi çok soğuk yok. Ocak, Şubat, Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. 2023'ün ilk 3 ayı sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak.

İlgili Haberler
Bu kış kötü geçecek kar şoku yaşacağız Meteoroloji uzmanı Orhan Şen şaşırttı La Ninalı kış geliyor
ÖNCEKİ HABERLER
Vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler yakalayıp imha etti
Vatandaşa yedireceklerdi! Ekipler yakalayıp imha etti
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü açıklaması
Ses tonu ve gülüşü hafızalara kazınmıştı spiker Hamit Özsaraç'ın son haline bakın, tanıdınız mı?
Ses tonu ve gülüşü hafızalara kazınmıştı spiker Hamit Özsaraç'ın son haline bakın, tanıdınız mı?
Ordu'daki vahşet! Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış kan donduran itiraf
Ordu'daki vahşet! Ölen bebeği 23 gün çatıda saklamış kan donduran itiraf
Galeri önünde satıştaki araca başka bir araç çarpınca olanlar oldu
Galeri önünde satıştaki araca başka bir araç çarpınca olanlar oldu
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'ten aşıklar şehri Paris'ten aşk dolu pozlar
İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'ten aşıklar şehri Paris'ten aşk dolu pozlar
İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı
İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırılarını kınadı
Yıldız futbolcu Erling Haaland'ın formunun sırrı: Yürek ve ciğer!
Yıldız futbolcu Erling Haaland'ın formunun sırrı: Yürek ve ciğer!
Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada karar
Kadir Gecesi sosyal medyada paylaşılan alkollü ortam fotoğrafına ilişkin davada karar