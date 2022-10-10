Türkiye bu sene nasıl bir kış geçirecek kar 2023 yılına kalacak La Lina nedir bu sene öyle geçecek

Bu sene kar yağışını beklemeyin. 2023 yılının ilk aylarına kadar kar yerine sonbahar kıvamında bir hava olacak. Kasım ayında bile sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde bekleniyor. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen'in tahminlerine göre de bu sene kış 'La Lina'lı' geçecek. Peki La Nina nedir, Türkiye'yi nasıl bir kış bekliyor.

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Bu sene yoğun kar yağışı ile dolu bir kış bizi beklemiyor. Prof. Dr. Orhan Şen'in dediğine göre bu kış 'La Nina yılı olacak"... Önce La Nina nedir onun izahını verelim. La Nina Doğu Pasifik'de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Orhan Şen'in verdiği bilgiye göre La Nina bu sene sonbahar ve kış aylarını etkileyecek. Peki bu nasıl bir kış geçireceğimiz anlamına geliyor.

"Bu sene La Nina'lı bir yıl olacak" diyen Orhan Şen, şu bilgileri verdi: -"Sonbaharda kuvvetlenecek ilk baharda zayıflayacak. La Nina Doğu Pasifik de deniz yüzey su sıcaklığının azalması ile ortaya çıkıyor. Bu durum dünyada meteorolojik sistemlerin hareket yönlerinde etkili oluyor. La Nina ve Kuzey Atlantik Salınımı NAO negatif etkisi bu sene dünyada etkili olacak. Bu konuda çalıştırılan önemli yaklaşık 5 numerik modeli analiz edip yorumladım. La Nina'nın direk etkisi özellikle Kuzey Amerika kıtasında görülüyor.

Türkiye nasıl bir kış geçirecek

La Nina etkisi Türkiye'ye bu kış sonbahar havası yaşatacak. Kasım ayına kadar sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. Orhan Şen'in kış tahmini şöyle:

-Kutuplardaki polar vorteksin zayıflaması Türkiye de sonbahar ve kış hava durumunda etkili olacak gibi görünüyor. Türkiye'de bu sonbahar Eylül, Ekim, Kasım ayları sıcaklık ortalamanın uzerinde yağış ise ortalamanın altında gececek. Bu tarımsal acıdan önemlidir…

Kar ne zaman yağacak?

-Türkiye'de kış mevsimi ise; Aralık ayı batı bölgelerde sonbahar havasında Doğuda ise kışın başları gibi çok soğuk yok. Ocak, Şubat, Mart aylarında kış şartları daha belirgin görülecek. Kar yağışı daha çok bu aylarda. 2023'ün ilk 3 ayı sıcaklıklar ortalama kış sıcaklıklarında olacak.