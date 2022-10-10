Farah Zeynep Abdullah Umut Evirgen ile aşk yaşadığı iddialarına cevap verdi olay cevap

Oyuncu Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ayrılığın ardından Umut Evirgen ile aşk yaşamıştı. Serenay Sarıkaya ile ilişkisinin bittiği öne sürülen Umut Evirgen, önceki gün Farah Zeynep Abdullah'la birlikte görüntülendi. İkili, bu birlikteliğe açıklama yaptı.

Abone ol

Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi ünlü isimlerle aşk defterini kabarık olan Umut Evirgen, son olarak Alina Boz'u yakın takibe almıştı. Bu durumdan rahatsız olan Alina Boz, Evirgen'i takipten çıkmıştı. Evirgen'in daha sonra Farah Zeynep Abdullah ile buluştuğu konuşulmuştu. İkili gündeme gelince takipleşmeyi bırakmıştı. Abdullah ve Evirgen, önceki gece Emirgan'da eğlendi. Birlikteliğin anlaşılmaması için ayrı ayrı Evirgen'in evine gittiler. Ancak işletmecinin evinde birlikte görüntülendiler.

Oyuncu Serenay Sarıkaya, ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak çiftin, kısa bir süre önce ilişkilerini bitirdikleri söyleniyordu.

Birlikte eğlendiler

Umut Evirgen'in, Serenay Sarıkaya ile birlikteliğinin bittiğinin ileri sürülmesinin ardından bu kez yeni bir söylenti ortaya atılmıştı. İşletmeci ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Söylentilere göre ikili, önceki gece Evirgen'in Emirgan'daki mekanında sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

Evde buluştular

Umut Evirgen, birlikte olduklarının anlaşılmaması için gecenin sonunda Farah Zeynep Abdullah'ı mekandan arkadaşının aracı ile evine gönderdi. Ardından işletmeci, kendi aracı ile Farah Zeynep Abdullah'ı takip etti.

Daha sonra arkadaşı, oyuncuyu Evirgen'in evine götürdü. Farah Zeynep Abdullah'ın arkadaşı, gazetecileri fark edince ise durmayarak, ileri doğru sürmeye devam etti.

''Sadece arkadaşız''

Geçtiğimiz gece Farah Zeynep Abdullah ve Umut Evirgen birlikte görüntülendi. Bir mekanda görüntülenen ikiliden Farah Zeynep, birlikteliğin anlaşılmaması için Evirgen'in arkadaşının arabasıyla gitti. Evirgen'in arkadaşı Abdullah'ı Evirgen'in evine bıraktığı anlaşıldı. Evin önünde kameralara yakalanan ikili ''Sadece arkadaşız'' açıklamasını yaptı.

Umut Evirgen'in Sarıkaya paylaşımı

Serenay Sarıkaya, 11 ay önce işletmeci Umut Evirgen ile birliktelik yaşadığını ilan etmişti.

Evirgen, geçtiğimiz temmuz ayında da sevgilisinin doğum gününü bu paylaşımla kutlayarak, ilişkilerini resmen açıklamışlardı.

Sarıkaya ile çekilen fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabından paylaşıp aşklarını ilan eden Umut Evirgen, gönderisine, "Doğum günün kutlu olsun bir tanem..." notunu düşmüştü.

Takipçilerini şaşırtan bir diğer eylem ise Umut Evirgen'in Serenay Sarıkaya ile birlikte yer aldıkları fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırmaması oldu.