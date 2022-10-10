MHP'den anket şirketlerine sert tepki: Bize oy kumpası kurmaya yeltenenler

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "MHP'nin millet nezdindeki karşılığını görmezden gelerek bize oy kumpası kurmaya yeltenen sahteci kamuoyu araştırma şirketlerini ve muhalif medyayı, saha çalışmalarımızı yakından izlemeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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Yalçın, "Köyüm Benim' Temalı Sohbet Toplantılarıyla Mitingler" hakkında yazılı açıklama yaptı.

Çalışmalarına 8 Ekim Cumartesi gününden itibaren başladıkları "Adım Adım 2023, Köyüm Benim" temalı sohbet toplantıları çerçevesinde, bugüne kadar 8 il ve 52 ilçeye bağlı toplam 136 köyde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade eden Yalçın, "MHP'ye rağbet eden de itibar eden de varlık sebebimiz olan aziz milletimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü yönetiminin tam tersine yola girdiğini, icazeti millet yerine uluslararası kuruluşlardan ve aktörlerden almayı seçtiğini öne süren Yalçın, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçilme rüyasının peşine düşüp adaylık oluru için ABD'ye koşmuştur. Partisinin politik anlayışını Pensilvanya, Washington ve Pentagon'dan oluşan şeytan üçgenine hapseden Kılıçdaroğlu, kolonyalizmin askeri haline gelmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ehliyetsiz ellerinde CHP yönetimi, milletin emrine değil, emperyalizmin yörüngesine girmiştir." ifadelerini kullandı.

MHP'nin, "Köylü milletin efendisidir" diyen Atatürk'ün altını çizdiği sosyolojik gerçeklik ışığında çalışma programlarını doğrudan milletin sinesinde yürütmeyi görev bildiğini belirten Yalçın, bugüne kadar yaptıkları saha çalışmalarının, "Köyüm Benim" temalı etkinlikler sırasında yaşananların, ilhamı, icazeti ve enerjiyi de milletten aldıklarının delili olduğunu bildirdi.



Yalçın, şöyle devam etti:

"MHP'nin Edirne'den Ağrı'ya, Samsun'dan Antalya'ya uzanan mızraklarının anket çuvalına sığmayacağı, siyaset meydanında tecrübe edilmiştir. MHP'nin ve üyesi olduğu Cumhur İttifakı'nın yolunu aydınlatan milli egemenlik güneşinin, balçıkla sıvanamayacağı görülmüştür. Hem egemenliğin hem de mülkün beşeri sahibi olan milletimiz, Cumhur İttifakı'nı son dönemde Türk siyasi hayatına yön veren en isabetli, birleştirici ve onarıcı uzlaşma zemini olarak tensip etmiştir."

"Sohbet toplantılarında, 123 köyde vatandaşlarla bir araya gelinecek"

Adım Adım 2023, "Köyüm Benim" temalı sohbet toplantılarının sürdürüleceğini ifade eden Yalçın, 14-15 Ekim'de 8 il ve 46 ilçedeki toplam 123 köyde daha vatandaşlarla bir araya geleceklerini belirtti.

"2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantılarının da hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"16 Ekim 2022'de Konya merkez olmak üzere Karaman, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur il teşkilatlarımızın destekleyeceği, 23 Ekim 2022'de ise Manisa merkez olmak üzere Uşak, Denizli, Aydın, Muğla il teşkilatlarımızın ve aziz vatandaşlarımızın katılacağı iki açık hava toplantısı düzenlenecektir.

MHP'nin millet nezdindeki karşılığını görmezden gelerek bize oy kumpası kurmaya yeltenen sahteci kamuoyu araştırma şirketlerini ve muhalif medyayı, saha çalışmalarımızı yakından izlemeye davet ediyoruz."