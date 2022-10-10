Harry Potter'ın yıldızı Daniel Radcliffe'in hastalığı sevenlerini üzdü ayakkabısını bile bağlayamıyor

Küçük yaşta başrol oynadığı Harry Potter filminde yıldızı parlayan ve hemen hemen herkesin gönlünde taht kuran Daniel Radcliffe'in gündelik yaşamını zorlayan hastalığın dispraksi hastalığı olduğu öğrenildi. Hayranları Daniel Radcliffe'in hastalığını araştırdı.

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Küçük yaşta başrol oynadığı Harry Potter filminde yıldızı parlayan Daniel Radcliffe'in gündelik yaşamını zorlayan dispraksi hastalığı hayranlarını üzdü. Dispraksi hastalığına sahip ünlüler arasında Harry Potter oyuncusu Daniel Radcliffe , Florence and the Machine'in solisti Florence Welch ve model Cara Delevingne yer alıyor.

Dispraksi hastalığı nedir?

Radcliffe, yakalandığı dispraksi hastalığı nedeniyle yazı yazamadığını ve ayakkabılarını bile bağlamakta zorluk çektiğini açıkladı.

Dispraksi hastalığı çocuğun fiziksel, duygusal, sosyal, zihinsel, dil ve duyu alanlarından birini ya da hepsini etkileyerek öğrenme güçlüğü yaratıyor. Dispraksi her bireyi farklı derecede farklı alanlarda ve farklı zamanlarda etkiliyor. Dispraksili birey duyusal verileri toplama, depolama, iletme, hareket planlama ve uygulamada güçlük çekiyor. Ancak bu hastalığın bir ayrıcalık olduğunu söyleyenler de var. Çünkü dispraksikler diğer çocuklara göre daha yaratıcı olabiliyor, yönlendirilmeleri halinde başka beceriler kazanabiliyorlar. Bazı önlemlerle üniversite okuyup, iş-güç sahibi olmaları mümkün oluyor.

Dispraksi erkeklerde daha fazla görülüyor

Nüfusun %10'unu etkileyen dispraksi hastalığı koordinasyon becerilerini etkiliyor. NHS , erken doğanların dispraksi geliştirme riskinin daha yüksek olabileceğini söylese de , dispraksinin neden olduğu bilinmemektedir . Dispraksi erkeklerde ve ailesinde dispraksi bulunan kişilerde daha sık görünür.

Dispraksi belirtleri nelerdir?

Kaba ve ince motor becerilerinde zorlanırlar,

Beden algıları düşüktür,

Denge gerektiren oyunları beceremezler,

Arkadaş edinmekte zorlanırlar,

Giyinmekte zorlanırlar,

Eşyalara çarpma, düşme gibi eylemler gösterirler,

Bisiklete binmekte zorlanırlar,

Bir çalışmaya uzun süre odaklanmakta zorlanırlar,

Zıplama, top atma gibi eylemlerde zorlanırlar,

Makas kesme, düğme ilikleme, yazı yazma gibi aktivitelerde zorlanırlar.

Daniel Radcliff ayakkabısını bağlamakta zorlanıyor

39 yaşındaki başarılı aktör Daniel Radcliffe, JK Rowling'in oldukça popüler olan kitabı Harry Potter'ın filminde başrol olduğu zaman sadece 12 yaşındaydı. 19 yaşındayken dispraksi olduğunu söyleyen başarılı oyuncu Daily Mail'e bazen ayakkabı bağcıklarını bağlamak veya not yazmak gibi basit işlerle uğraştığını söyledi. "Okulda hiçbir yeteneğim olmadan, her şeyde kötü olmak konusunda zor zamanlar geçiriyordum" dedi. Radcliffe'in annesi, zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı olmak için onu oyunculuk derslerine yazdırdı ve o andan itibaren hayali profesyonel bir oyuncu olmaktı.