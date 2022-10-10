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Allahım lütfen 3. dünya savaşı çıkmasın! Profesör Özgür Demirtaş : 'Yarabbi hepsini yanına al'

İnternet Haber özel içerik
İnternet Haber özel içerik
Allahım lütfen 3. dünya savaşı çıkmasın! Profesör Özgür Demirtaş : 'Yarabbi hepsini yanına al'

RUSYA Ukrayna savaşından gelen son dakika haberler gündemin ilk sırasına oturdu. Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından 3. Dünya savaşı ihtimaline dikkat çekti. Özgür Savaş, "Yarabbim lütfen 3. dünya savaşı çıkmasın' diye yazan Özgür Demirtaş, tüm diktatörleri yanına al twiti attı.

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RUSYA ile Ukrayna arasında düşük yoğunluklu olarak devam eden savaşta bugün bir dönem noktası yaşanıyor. Savaş Ukrayna'nın kalbi olan Kiev'e taşındı. Rusya havadan kenti bombaladı. Savaşa Rusya cephesinde Belarus da dahil oldu. ABD vatandaşlarına Ukraynayı terkedin çağrısı yaparken, Almanya'nın elçiliğinin de vurulduğu söyleniyor.

Son dakika gelişmeler arka arkaya gelince 3. Dünya Savaşı endişeleri körüklendi. 

Allahım hepsini yanına al!

Ekonomi profesörü Özgür Demirtaş, Kiev'den gelen haberler üzerine "Allahım Yarabbim lütfen 3. Dünya savaşı çıkmasın" diye twit attı. Özgür Demirtaş, "Tüm Otokrat, Diktatör, Faşist ve Emperyalistleri yanına al. 100-200 tane faşistin 9 Milyar insanı yakmasına izin verme" diye yazdı. 

Haklı olan tek savaş var

"Savaş İnsani yıkımdır" diye yazan Özgür Demirtaş, "Dünyadaki tüm savaşların bitmesini dilerim. Dil-Din-Irk-Köken-Siyasi Görüş adına yapıldığı söylenen savaşlarda insanlar öldükleriyle kalır. Haklı olan tek savaş yurda giren istilacılara karşı verilen savaşıdır. O da dahil tüm savaşların bitmesini dilerim" diye twit attı.

özgür demirtaş twit

RUSYA'NIN ATTIĞI FÜZEDEKİ YAZI

KİEV'i havadan füzelerle vuran Rusya, kentte cehennemi yarattı. Rusya'nın attığı bir füzenin üzerindeki yazı ise dikkat çekti. Füzenin üzerinde 'Günaydın Zelensky' yazıyordu. 

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