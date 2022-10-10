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Kiev'de peş peşe patlamalar! Zelenskiy: Ölü ve yaralılarımız var sığınaklardan ayrılmayın

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kiev'de peş peşe patlamalar! Zelenskiy: Ölü ve yaralılarımız var sığınaklardan ayrılmayın

KİEV güne patlamalarla uyandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy "sığınaklardan ayrılmayın" çağrısı yaptı ve ölü ve yaralılar olduğunu açıkladı.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon yeniden yükseldi. Kiev'de art arda şiddetli patlamalar yaşanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den son dakika açıklamalar geldi.

Zelenskiy "Savaşın 229. gününde bizi yok etmeye, yeryüzünden silmeye çalışıyorlar. Zaporijya'da evlerinde uyuyanları, Kiev'de işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın" dedi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'e yapılan son saldırılarda ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlama anında kamerası açıktı

Kiev'den gelen görüntüler içinde bir genç kadının yaşadığı şok da var. Kamerası açık olan kadın kendisini çekerken patlamaya tutuldu. 

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