Seren Serengil’in ekonomi bilgisi şok etti! Dünyadan haberi yok sen nerede yaşıyorsun Seren?

Seren Serengil ve Bircan Bali arasında geçen diyalog sosyal medyada dalga konusu oldu. Bircan Bali metrobüs fiyatıyla şoke olurken Seren Serengil 50 bin TL'ye ev bulunmayacağını söyledi. İkili arasındaki konuşma pek çok kez paylaşıldı.

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Seren Serengil ‘Söylemezsem Olmaz’ programında yaptığı yorumlarla sürekli gündeme geliyor. Fazla kilolarından kurtulmak için mide ameliyatı olmuştu. Ameliyat sonrasında sağlıksız bir döneme giren Serengil, bir ameliyat daha olup kendine gelmişti. Sağlık problemlerini aşan Serengil, tekrardan ‘Söylemezsem Olmaz’ koltuğuna oturmuştu.

Beyaz TV’de yayınlayan ‘Söylemezsem Olmaz’ programının sunucuları olan Seren Serengil ve Bircan Bali’nin arasında geçen diyalog sosyal medya tarafından linç edildi. Bircan Bali’nin ulaşım fiyatlarını öğrenip şaşırmasının ardından konu Türkiye’deki ev fiyatlarına geldi. Serengil, ‘’En kötü ev 80 bin liradan’’başlıyor dedi. Serengil’e ‘’Sen bizimle dalga mı geçiyorsun’’, ‘’Nerede yaşıyorsun?’’ Gibi sorular geldi .

Ekonomi bilgileri yerlerde

‘Söylemezsem Olmaz’ adlı programda yorumcu olan Seren Serengil ve Bircan Bali arasında geçen ekonomi diyaloğu herkesi şoke etti. Bircan Bali önce metrobüs fiyatını duyunca şaştı kaldı. Konuşma buradan başlayarak kira fiyatlarına geldi.

Bircan Bali: "Bizim Eray’a ‘Metrobüs ne kadar?’ dedim. 14 TL dedi. Ulaşım dünyanın en pahalı şeyi oldu çünkü tabii benzin fiyatları." dedi. Bunu duyan Seren Serengil konuyu kiralara getirdi. Serengil’in yaşadığı Türkiye’deki ev fiyatlarından haberinin olması şok etti.

‘’En kötü evler 50 bin TL’’

Seren Serengil "Bir şey söyleyeceğim: En normal kiralar 100 bin liradan, 80 bin liradan falan başlıyor yani… En kötü evler 50 bin lira. Yani 10 bin liraya kira yok" dedi.

Bircan Bali konuşmanın devamında "Ne çok fahiş biliyor musun? Yardımcı fiyatları. Temizlik için. Asla karaborsa yok. Bulamıyorsun zaten" yorumunda bulundu.

Seren Serengil ise "15 bin lira. Aylık kadın 15 bin lira" diyerek sitem etti.

Bu diyalog sosyal medyada ise dalga konusu oldu. İkilinin ekonomiden bu kadar habersiz olması linç yemelerine sebep oldu.

Lerzan Mutlu ile olan davasında karar verildi

Şarkıcı Lerzan Mutlu, 2020 yılında sosyal medya hesabı üzerinden Seren Serengil ve annesine yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu. Serengil bu hakaretlere karşılık dava açmıştı. Lerzan Mutlunun “zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıkmıştı.

Mahkeme kararıyla, Mutlu hakkında “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” suçundan 8 bin 720 TL adli para cezası verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetmişti.