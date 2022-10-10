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Bakan Soylu'dan Pervin Buldan'a tepki: "Asla izin verilmeyecek, bu kadar basit"

Bakan Soylu'dan Pervin Buldan'a tepki: "Asla izin verilmeyecek, bu kadar basit"

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HDP'liler tarafından teröristbaşı Öcalan için destek yürüyüşü düzenlendi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, provokatif yürüyüşü 'demokratik siyaset' olarak nitelendirirken yürüyüş sırasında çıkan arbedede ayağı kırılan HDP'li vekil Habip Eksik üzerinden tehditler savurdu. Buldan'a sosyal medya hesabından tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Türkiye’de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir" ifadelerini kullandı.

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Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'den ayrılmasının yıl dönümünü kutlamak isteyen terör yandaşları Hakkari Yüksekova'da yürüyüş gerçekleştirdi. Provokatif yürüyüşe polis müdahale ederken yaşanan arbedede HDP'li vekil Habip Eksik'in ayağı kırıldı. HDP öncülüğünde düzenlenen yürüyüşte çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Buldan'dan küstah sözler: Demokratik siyaset
Yürüyüşün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan terör örgütünün siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan için gerçekleştirilen yürüyüşü "Demokratik siyaset" olarak nitelendirdi.

"Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pervin Buldan'a tepki göstererek "Aymazlık, utanmazlık, ahlaksızlık… Bebek katili Apo için yürümek, ne zamandan beri demokratik siyaset oldu?" dedi.

"Bu kadar basit"
HDP'nin terörü kullandığını ve araçsallaştırdığını dile getiren Bakan Soylu, "Türkiye'de terörü araçsallaştırarak demokrasiyi istismarınıza asla izin verilmeyecektir. Bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

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