Hatayspor, Alanyaspor engelini tek golle geçti

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor sahasında konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.Abone ol
Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında Alanyspor'u konuk etti. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 72. dakikada Burak Öksüz kaydetti.
Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 7'ye yükseltirken Alanyaspor, 9 puanda kaldı.
Gelecek hafta Hatayspor deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak. Alanyaspor da sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Kanak Kanak'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta kaleci Runarsson ile karşı karşıya kalan El Kaabi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top az farkla auta çıktı.
22. dakikada Burak Öksüz'ün kaleci Erce Kardeşler'e geri pasında araya giren Balkovec'in vuruşunda top keleciden döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Efkan Bekiroğlu'nun şutunu Erce bir kez daha uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
33. dakikada Kaan Kanak ceza sahasına doğru ortasında arka direkte bomboş pozisyonda olan Kerim Alıcı’nın sert şutu az farkla üstten auta gitti.
36. dakikada hızlı gelişen Hatayspor atağında soldan Kaan Kanak’ın ortasında ceza sahası içi altı pas çizgisi üzerinde El Kaabi müsait pozisyonda vuruşunu yaptı top az farkla üstten auta gitti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakika paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Kerim arka direğe ortasını yaptı, Kaan Kanak gelişine sert vurdu, kaleci son anda topu çelmeyi başardı.
51. dakika da Kaan Kanak ceza sahası çizgisinden üzerinden sert vurdu savunmadan dönen topa ceza sahası dışından Onur Ergün bekletmeden şutunu çekti, top direkten döndü.
72. dakikada orta sahada topla buluşan Onur Ergün, Kevin Varga’ya pasını aktardı. Varga’nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içinde Burak Öksüz röveşata vuruş ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
90. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde oluşan karambolde Ahmed Hassan vuruşunu yaptı, kaleci Erce son anda topu çeldi.