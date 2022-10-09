Diş ağrısı kabusunuzu azaltacak yöntemler diş ağrısına ne iyi gelir evde çözüm yolları

Diş ağrısı genellikle bir diş veya diş eti probleminin sonucunda ortaya çıkar. Dolayısıyla diş ağrısı asla ihmal edilmemesi gereken bir problem olarak değerlendirilebilir. Çürük gibi tedavi edilebilir nedenlerin ihmali sonucunda diş ağrılarının daha ağır bir hale gelmesi söz konusu olabilir.

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Diş ağrısı altta yatan birçok durum nedeniyle meydana gelebilecek bir semptomdur. Tüm bu nedenler arasında diş çürüğü, dişin iç yapısında iltihaplanma oluşması, apse, diş bütünlüğünün bozulması, diş eti hastalıkları ve diş hassasiyeti gibi durumlara daha fazla rastlanılır.

Diş ağrısının neden olduğu semptomlar

Diş veya diş eti bölgesinde ödem ve zonklayıcı ağrı,

Ateş,

Isırma ya da çiğneme sırasında keskin bir ağrı meydana gelmesi,

Diş çevresinde rahatsızlık ve hassasiyet,

Soğuk ve sıcak içeceklere karşı ağrı ve hassasiyet gelişmesi diş ağrısının nedeni olabilir.

Diş ağrısına ne iyi gelir

Diş ağrısı varlığında bu rahatsızlığın ortadan kaldırılabilmesi için altta yatan asıl nedenin tespit edilmesi oldukça önemlidir. Fakat dişiniz ağrıdında diş hekimine gidemiyorsanız evde yapılacak geçici tedavi yöntemleri de mevcut. Hafif düzeydeki tahrişe bağlı meydana gelen diş ağrısında tuzlu su gargarası gibi basit uygulamalar ile sonuç alınabilirken ciddi hastalıklar nedeniyle oluşan diş ağrısında, diş hekiminin müdahalesine ihtiyaç duyulur. Özellikle 1-2 gündür devam eden şikayetlerin varlığında sağlık kuruluşlarına başvurularak diş hekimlerinden destek alınması önerilir. Hekiminizin bilgisi ve önerisi dahilinde diş ağrısına karşı yapabileceğiniz çeşitli uygulamalar mevcuttur.

Tuzlu su gargara

Diş ağrısı şikayetiniz varsa yapacağınız ilk adım tuzlu su ile gargara yapmaktır. Tuzlu su doğal bir dezenfektan olup aynı zamanda diş aralarında bulunan gıda artıklarının da temizlenmesine yardımcı olur. Tuzlu su ile gargara sırasında ağız içerisinde bulunan yaralardaki inflamasyonun azaltılması sağlanabilir. Bu uygulama için bir bardak suya yarım çay kaşığı tuz atılması ile hazırlanan karışımla gargara yapılması yeterlidir.

Ağrı bölgesine yapılacak soğuk uygulamalar özellikle altta yatan nedenin travma olduğu hallerde etkili bir yaklaşım olabilir. Soğuk uygulamalar sırasında ilgili bölgedeki kan damarları ısı azalmasına bağlı olarak daralır. Bu sayede ağrı hissinde de bir miktar azalma meydana gelir.

Diş ağrısı nasıl geçer?

Diş ağrısı şikayeti ile kesinlikle diş hekimlerine başvurulmalıdır. Doğru tanı ile birlikte diş hekimleri, çeşitli ilaç ve dental prosedürler vasıtası ile uygun müdahaleyi gerçekleştirir. İlaç tedavisi kapsamında ağrı şikayetinin kontrolü için ilk olarak nonsteroid anti inflamatuarlara başvurulur. Daha ağır seyreden diş ağrısı varlığında ise bölgesel sinir bloğu gerçekleştirilebilir. Bakteriyel enfeksiyon kaynaklı diş ağrısında antibiyotik ilaçlar ve çeşitli ağız bakım solüsyonları da reçetede yer alabilir.

Bazı durumlarda ilaç tedavisine ek olarak çeşitli dental işlemlere başvurularak diş ağrısının altında yatan nedeni tedavi edilebilir. Diş çürümesi sonucu oluşan kavitasyonlarda, diş üzerinde etkilenen bölgenin temizlenmesi ve ardından çeşitli materyaller ile dolgu kullanılarak kapatılması sağlanır. Diş ağrısının ileri evre pulpitis nedeniyle oluştuğu tespit edilirse kanal tedavisi yaklaşımı gündeme gelebilir.

Diş ağrısının sayısız sebebi bulunmaktadır. Bu nedenle diş ağrısı şikayetinin ihmal edilmemesi gerekir. Ani başlangıçlı olan veya ağrı seyrinin kısa bir sürede hafiflemediği vakalarda sağlık kuruluşlarına başvurarak uzman diş hekimlerinden destek almanız önerilir.