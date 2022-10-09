BIST 3.568
DOLAR 18,62
EURO 18,10
ALTIN 1.014,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Meteoroloji uyarmıştı Artvin'de sel etkili oldu! Dolu yağışının ardından sağanak geldi

Meteoroloji uyarmıştı Artvin'de sel etkili oldu! Dolu yağışının ardından sağanak geldi

Meteoroloji'nin 'sarı' kodlu uyarıda bulunduğu Artvin'de önce dolu ardından şiddetli yağış etkili oldu. Yusufeli ilçesinde dereler taştı. İlçe merkezi ve bazı yerleşim noktaları çamurla kaplandı.

Abone ol

Artvin’de etkili olan yağışlar Yusufeli ilçesinde kendini dolu olarak gösterdi. İlçe merkezinde 15 dakika süren dolu yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

İlçede dolu yağışı yerini şiddetli yağmura bırakınca taşan dereler heyelana neden oldu.

Cadde ve sokaklar ise çamurla kaplandı. Ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlatırken, yüksek köylerde kuvvetli yağışın devam ettiği ve sel riski olduğu bildirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 20 şehirde turuncu ve sarı alarm! İstanbul, Ankara, İzmir
Foto Galeri Meteoroloji'den sağanak uyarısı! 20 şehirde turuncu ve sarı alarm! İstanbul, Ankara, İzmir Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Stefan Kuntz Euro 2024 kura çekimi için ne dedi?
Stefan Kuntz Euro 2024 kura çekimi için ne dedi?
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Dilinizin rengi sarıysa aman dikkat! Bu hastalık kapınızı çalmış olabilir
Dilinizin rengi sarıysa aman dikkat! Bu hastalık kapınızı çalmış olabilir
İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama
İtalya'daki Stromboli Yanardağı'nda patlama
Uyurken horluyorsanız dikkat! Horlamak bu ölümcül hastalığa neden olabilir
Uyurken horluyorsanız dikkat! Horlamak bu ölümcül hastalığa neden olabilir
Sabah namazının ardından 10 bin kişiye tirit ikram edildi
Sabah namazının ardından 10 bin kişiye tirit ikram edildi
Tüm aile yemek masasına toplanacak bugün lazanya yapmaya ne dersiniz
Tüm aile yemek masasına toplanacak bugün lazanya yapmaya ne dersiniz
Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı
Suriye’de ABD üssüne roket saldırısı
Bu hatayı herkes yapıyor! Cinsel hayatı bıçak gibi kesiyor aman yapmayın
Bu hatayı herkes yapıyor! Cinsel hayatı bıçak gibi kesiyor aman yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi Açılış Töreni'nde açıklamalar