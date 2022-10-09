23 yaşında ötanazi ile yaşamına son verdi! O günü bir türlü unutamadı

Terör örgütü DAEŞ'in Belçika Havalimanı'nda düzenlendiği bombalı saldırıdan yara bile almadan kurtulan genç kız, yaşadığı travmayı bir türlü atlatamadı. Belçika'da yasal olan ötanazi başvurusu kabul edilen genç kız, geçtiğimiz mayıs ayında yaşama veda etti. Kararın 'erken' uygulandığı yönünde şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma açıldı.

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Belçika'da 23 yaşındaki bir kişi, travmayla yaşamak yerine ötanaziyi seçti. New York Post'un haberine göre; Shanti De Corte, DAEŞ'in 2016 yılında Bekçika'daki havalimanına düzenlediği saldırıdan sağ kurtuldu.

Yara bile almadan kurtuldu

23 yaşındaki Shanti De Corte saldırı sırasında Roma'ya gitmek üzere havalimanında bulunanlardan biriydi. Olay günü henüz 17 yaşında olan Corte, bombalı saldırıdan yara almadan kurtuldu.

22 Mart 2016'da yerel saatle 08.00 ile 09.11 saatleri arasında Belçika'nın Brüksel şehrinde Maelbeek/Maalbeek metro istasyonunda ve Brüksel Havalimanı'nda gerçekleşen bir dizi silahlı saldırı ve bombalı intihar saldırısı gerçekleşti.

33 kişi öldü 250 kişi yaralandı

Saldırılar sonucunda iki saldırgan ile birlikte 33 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı. Saldırıları Irak ve Şam İslam Devleti üstlendi.

Saldırıların ardından Belçika Hükümeti üç günlük ulusal yas ilan etti. Ayrıca, saldırılar Belçika'da gerçekleştirilen en büyük saldırı olarak kayıtlara geçti.

Psikolojik sorunlara DAEŞ saldırısı eklenince toparlanamadı

Ancak saldırıdan önce de bir takım psikolojik sorunları olan genç kıza, bu olaya tanıklık etmek büyük bir travma yaşattı. Yıllar boyunca ilaçlı tedavi gören Corte, iki kez de intihar girişiminde bulundu. Bu yıl başındaysa Belçika'da yasal olan ötanazi için başvuru yapan Corte'nin istediği kabul edildi. Yasal prosedürün tamamlanmasının ardından Corte, 7 Mayıs'ta öldü.

Soruşturma başlatıldı

Brüksel'deki bir nörolog doktorun genç kadının hayatına son verme kararının "erken alındığı" yönünde şikayette bulunmasının ardından, Antwerp savcıları De Corte'nin davasıyla ilgili soruşturma başlattı .

Ötanazi nedir?

Ötanazi, bir kişinin veya bir hayvanın yaşamını, yaşamlarının dayanılamayacak durumda olarak algılanması sebebiyle, acısız veya çok az acıtan bir ölümcül enjeksiyon yaparak, yüksek dozda ilaç vererek veya kişiyi yaşam destek ünitesinden ayırarak sonlandırmak.