Sararmış yorgan ve yastıklarınızı kar beyaz yapacak formül! Komşular çatlayacak

Uyurken bazen farkına varmadan yastığımıza ağzımız akar ya da terleriz. Bu gibi durumlar da her gece baş koyduğumuz yastığımız sararır ve giderek kötü bir görünüm kazanır. Her ne kadar yastık kılıfı kullansak da inatçı lekeler yastığa işler ve giderek sararır. Peki yastıkları nasıl bembeyaz yapabiliriz?

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Gece yatağımıza gittiğimizde mis gibi, tertemiz bir yastığa kim baş koymak istemez ki.. Fakat uyurken farkına varmadan bazılarımız terler ya da sağlık sorunları nedeniyle ağzı akabilir. Bu gibi durumlarda yastığımız giderek sararır ve bu inatçı lekeler yastığımızın içine kadar işler. Zamanla biriken bu lekeler inatçı bir kire dönüşür ve yeniden temizlemek, beyazlatmak çok zor olabilir. Peki ama yok mudur bunun bir çözümü? Elbette ki var.

Haydi gelin, sadece 4 malzemeyle yastıklar nasıl kolayca temizlenir birlikte bakalım...

Yastık nasıl temizlenir, nasıl yıkanır?

Yastığınızın sığabileceği bir büyüklükte leğen hazırlayın. Leğenin içine sirkeyi ve oksijenli suyu aktarın. Ardından leğene yastığı koyduğunuzda taşmayacak miktarda su koyun ve malzemeleri güzelce karıştırıp yastığı bu karışıma bastırın. Yastığı bu şekilde en az 2-3 saat bekletin. Yastığın tüm lekeli bölgelerinin suyu çektiğinden emin olun.

Bu süre içinde oksijenli su beyazlatıcı etkisiyle, sirke de yine doğal bir dezenfektan olarak iş görecek ve yastıktaki lekelerin bir kısmının çıkmasını bir kısmının da yumuşamasını sağlayacaktır.

Çamaşır makinesine atılır mı?

Ardından yastığı leğendeki suyun içinden çıkarıp güzelce suyunu düzdürün ve çamaşır makinesine aktarın. Çamaşır makinesinin deterjan gözüne hem deterjanı hem de boraksı koyun. (Eğer bu ölçüler fazla gelirse aynı oranda deterjanı ve boraksı azaltarak da kullanabilirsiniz.) Çamaşır makinenizi ön yıkamalı uzun bir programda çalıştırın ve yastığı yıkamaya bırakın.

Son olarak çamaşır makinesinden pırıl pırıl çıkacak olan yastığınızı güzelce kurutmayı unutmayın.

İnatçı sarı lekelere kesin çözüm

Yastıklarda oluşan inatçı sarı lekeleri çıkarmak için kullanabileceğiniz bir kombinasyon ürünü bulunuyor. Tek yapmanız gereken bir fincan toz çamaşır deterjanı, bir fincan toz bulaşık deterjanı ve bir fincan çamaşır suyu ile yarım fincan boraks kullanmak.

Önceden hazırladığınız sıcak suya lekeli yastıkları batırın. Bu adım, yastık yüzeyindeki lekelerin çıkmasını kolaylaştıracaktır. Ardından büyük bir tencerede su kaynatın ve içerisine hazırladığınız toz malzemeleri dökün. Bu toz karışım, suyun içerisinde eriyene kadar karıştırmaya devam edin ve hazırlanan sulu çözeltiyi geniş bir kabın içerisine alın. Üzerine ise çamaşır suyunu ekleyin.

Yastıkları bu solüsyona bastırın ve 15 dakika bekledikten sonra yastıkların öteki yüzünü çevirip 15 dakika daha bekleyin. Bunun ardından yarım saat solüsyonun içerisinde kalan yastıklar çamaşır makinesine alarak 60 derecede en yüksek devirde çalıştırın. 60 derece yıkanan yastıklarda toz ve mikroptan eser kalmayacaktır.