Berkay Ateş ve Sibel Kekilli'nin başrolündeki 'Karanlık Gece'ye Altın Portakal'da en iyi film ödülü geldi

Antalya Altın Portakal Film Festivali’nide ödül yağdı! Özcan Alper'in imzasını taşıyan 'Karanlık Gece', en iyi film ödülüne layık görüldü. 'En İyi Senarist' ödülü de 'Karanlık Gece'nin senaryosunu yazan Murat Uyurkulak - Özcan Alper ikilisine gitti. En İyi Erkek Oyuncu ise Selahattin Paşalı oldu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde, ANSET tarafından düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sone gelindi.

Karanlık Gece En İyi Film Ödülü’nü kazandı. 'En İyi Senarist' ödülü de 'Karanlık Gece'nin senaryosunu yazan Murat Uyurkulak - Özcan Alper ikilisine gitti. Emin Alper’in yönettiği, Berkay Ateş ve Sibel Kekilli'nin oynadığı ‘Kurak Günler’, 9 dalda ödüle layık görüldü.

En iyi kadın oyuncu Merve Dizdar

Merve Dizdar 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü 'Kar ve Ayı' filmindeki rolüyle aldı. Selcen Ergun ise 'Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü' nün sahibi oldu.

'Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü', 'Ayna Ayna' filminden Belmin Söylemez'e giderken, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülü Laçin Ceylan'in oldu. Ödül töreninde Laçin Ceylan’ın çıkışı dikkat çekti. ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü’ kazanan Ceylan, “Ödül için teşekkür ederim ama filmin ana karakterlerinden biri benim” dedi.

Altın Portakal kazananlar

En İyi Yönetmen: Emin Alper (Kurak Günler)

Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater (Kurak Günler)

En İyi Erkek Oyuncu: Selahattin Paşalı (Kurak Günler) - Cem Yiğit Üzümoğlu (LCV - Lütfen Cevap Veriniz)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Christos Karamanis (Kurak Günler)

En İyi Kurgu: Özcan Alper - Eytan İpeker (Kurak Günler)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Erol Babaoğlu (Kurak Günler)

En İyi Müzik: Stefan Will (Kurak Günler)



SİYAD En İyi Film Ödülü: Kurak Günler

FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper (Kurak Günler)

Karanlık Gece'nin konusu

Bir dağ kasabasında yaşayan İshak, amatör olarak müzikle ilgilenen genç bir adamdır. Farklı hayalleri olan beş arkadaşıyla büyüyen İshak, köyün genç kızı Sultan’a gönlünü kaptırır. Ancak genç adam, Sultan’a hislerini söyleyemez. Bir gün Ali adında yakışıklı genç bir adam, İshak’ın yaşadığı köye memur olarak atanır. Onun köydeki varlığı İshak’ın kıskançlığa kapılmasına neden olur. Bir süre sonra Ali aniden ortadan kaybolur. Köyde Ali’nin av sırasında kaybolduğu söylentileri çıkar. Ali gerçekten avda mı kaybolduğu yoksa onun kaybolmasının İshak ve arkadaşlarıyla bir ilgisinin olup olmadığı araştırılır.