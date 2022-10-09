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Tezgahlarda palamut bolluğu devam ediyor! 50 TL'ye kadar düştü

Tezgahlarda palamut bolluğu devam ediyor! 50 TL'ye kadar düştü

İSTANBUL'da tezgahlarda palamut bolluğu sürüyor. Balıkçılar palamudun 20 gün daha bol olacağını söyledi. Geçen hafta fiyatı 70 liraya ulaşan palamudun tanesi 50 liraya düştü.

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İstanbul'daki balıkçılarda palamut bolluğu devam ediyor. Balıkçılar palamudun 20 gün daha bol olacağını söyledi. Palamudun azalmasıyla hamsinin yüzeye çıkacağını söyleyen balıkçılar, bu sene küçük balıkların ön plana çıkacağını belirtti. Geçen hafta fiyatı 70 liraya ulaşan palamudun tanesi 50 liraya düştü. Esnafın ise balığın bu sene bol olduğundan dolayı yüzü gülüyor. Hamsinin kilosu 50 liradan satılırken, istavrit 70 liradan, mezgit 100 liradan, çupra ve levrek de 200 liradan satılıyor.

Vatandaşlar balık çarşılarına akın etti

Hem ekonomik hem de lezzetli balıklardan olan palamuda talep de arttı. Vatandaş palamudun bol olmasını fırsat bilip çarşılara akın etti. Yaklaşık 1,5 kiloya ulaşan palamudun tanesi 50 liradan alıcı buluyor.

"20 gün sonra palamut yok, küçük balıklar yüzeye çıkacak"

Balıkçı Şafak Gün, denizlerde palamut bolluğunun devam ettiğini belirterek, “Vatandaşın palamut bolluğunu değerlendirmesi lazım. Uzun yıllardır bu bollukta ve büyüklükte palamut olmuyordu. 1,5 kilograma yakın palamutlar çıkıyor. Palamudun tanesi 50 lira ancak üç kişiyi doyuracak büyüklükte. Vatandaş palamut bolluğunu fırsat bilip dondurucuya atsınlar. 20 gün daha palamut devam eder. 20 gün sonra yerini başka balıklar alacak. Vatandaşlar balığı dondurucuya atarak saklayabilir. Palamut her sene bu kadar bol olmuyor, fırsatı değerlendirmek gerekiyor. Palamut eğer biterse hamsi gibi küçük balıklar görülmeye başlar. Çinekop, istavrit, hamsi bu sene denizlerde bol ama palamudun korkusundan deniz yüzeyine çıkamıyor. Yağmurlu havaların devam etmesiyle balıklar daha çok bol çıkar. Karadeniz’de de hamsi bu sene bol. Balık bol olduğu zaman ucuz oluyor ve her sofraya girebiliyor. İstanbul’da palamut 50 lira, istavrit 70 lira, hamsi 50 lira, mezgit 100 lira, deniz levreği ve çupra 200 liradan satılıyor” dedi.

Palamut almaya geldiğini belirten Hikmet Sezer, “Çocuklar da palamut seviyor. Palamudun tam mevsimi, bugün akşam yemeği için palamut alacağım. Elimizden geldiğince balık almaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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