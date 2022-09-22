Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar'ın son haline bakın kendini çiftliğe kapattı

Ayşecik filmleri ve Cüneyt Arkın ile oynadığı Battalgazi filmi ile Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden biri olan yakışıklı jön Sertan Acar şimdilerde bambaşka bir hayat sürüyor. Uzun yıllardır ekranlardan elini eteğini çeken Sertan Acar, bir çiftlikte doğa ve hayvanlar ile iç içe yaşıyor. İşte Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar'ın şimdiki hali...

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Yeşilçam'ın önemli isimlerinden biri olan özellikle 1970'li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte rol alan Yeşilçam’ın yakışıklısı Sertan Acar, yaklaşık 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bıraktı. Şimdilerde insanlardan uzak doğa ile başbaşa olan 74 yaşındaki Sertan Acar'ın yıllar içindeki değişimine bakın...

Cüneyt Arkın ile Battalgazi filminde rol alan ve Battalgazi'nin oğlunu oynayan Sertan Acar, Ayşecik filmleri ile de sevilmişti. Diş hekimliği için sinemayı bırakan Yeşilçam'ın yakışıklı jönü Sertan Acar, şimdi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hayvanlar ve doğayla iç içe yaşıyor.

Daha sonra Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Kerpe’ye taşınan Acar, burada kendisini doğaya bıraktı. Acar, kurduğu otelde insanları misafir etmenin yanı sıra, burada çeşitli hayvanların bakımını yapıyor.

Havanın güzel olduğu zamanlarda ise teknesiyle birlikte denize açılan Acar, hobi olarak balıkçılıkla ilgileniyor. Sertan Acar ve eşi Meral Acar, şöminenin karşısında kahvelerini yudumlayıp sohbet ederek, hayvanlarla ve doğayla iç içe yaşıyor.

Hekim olmak için sinemayı bıraktı

Türk sinemasına nasıl başladığını anlatan Sertan Acar, neden oyunculuğu bıraktığını da verdiği bir röportaj ile anlatmıştı...

“İlk filmim Ayşecik. Ediz Hun gibi Yeşilçam’dakilerin çoğu rahmetli oldu Sadi Alışık gibi. İzzet Günay ile oynadık, Cüneyt Arkınla baba ve oğlu oynadık. Ama çoğu vefat etti. Yeşilçam farklı bir olay. Yeşilçam’dan olmaktan da gurur duyuyorum. O zaman diş hekimliğinde okuyordum. 1973-1974 senesinde baktım okulda zorluk çekiyorum, mezun olamayacağım sinemayı bırakmaya karar verdim."

Serkan Acar kimdir: 1948 yılında dünyaya geldi. Eski Fenerbahçeli futbolcu Serkan Acar'ın kardeşidir.

971 yılında Yeşilçam'da oyunculuk yapmaya başlayan Sertan Acar, kısa süren kariyerinin bir Türk filmini andırdığını şöyle anlatıyor:

"Ayşecik yani Zeynep Değirmencioğlu, o zamanlar abimin (Serkan Acar) flörtüydü. Ses mecmuası en yakışıklı futbolcu yarışması yapmış ve abim de birinci olmuştu. Ondan sonra filmcilerin dikkatini çekti ve abime film teklifi geldi. Ardından Zeynep'in karşısında oynayacak kişi olarak Haydarpaşa'da bir deneme çekimi yaptı. Bu deneme çekiminde de Zeynep, abime aşık oluyor. Böylelikle flörtleri başladı. Sonrasında ben de Zeynep ile tanıştım.

Zeynep Değirmencioğlu denize düştü ben kurtardım

İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt kampüsündeki Hukuk Fakültesi'nde Zeynep'in amcasının oğlu okuyordu. Onunla da arkadaş olduk. Ben o zamanlar diş hekimliğinde birinci sınıftım. Bir aralık ayında, Zeynep ve kuzeni beni üniversitenin çay partisine davet etti. Karaköy iskelesinden Kadıköy vapuruna binerken Zeynep, bir anda denize düştü. Ben de onu denizden çıkarıp kurtardım. Babası Zeynep'e onu kimin kurtardığını sorduğunda o da olayı anlatıyor ve 'Serkan'ın kardeşi' diyor.

Cüneyt Arkın sette bana karşı abi gibiydi

İlk kez sete çıktığında oyunculuğa dair hiçbir şey bilmediğini belirten Sertan Acar, "İlk filmim 'Bahar Çiçeği'ydi, Ediz Hun, Zeynep Değirmencioğlu ve ben başroldük. Hava harp okulu öğrencisi olarak Zeynep'in flörtü olarak rol aldım" diyor.