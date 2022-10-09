Ve beklenen düğün bugün! Sibel Can kaynana oluyor işte gelini

Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğlu Engincan Ural damat oluyor. Engincan Ural ve Merve Kaya’nın düğününün ilk kutlamaları bugünden başladı. Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifinde bulunan Sibel Can ve Hakan Ural'In oğlu Engincan Ural, bugün ilk kutlamayı bir davet vererek kutladı.

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Ünlü şarkıcı Sibel Can ve Hakan Ural'ın oğulları Engincan Ural, Merve Kaya ile dünyaevine giriyor. Merve Kaya'ya nisan ayında evlenme teklifinde bulunan Sibel Can ve Hakan Ural'In oğlu Engincan Ural, ilk kutlamayı bir davet vererek kutladı. Birçok davetli Yalıkavak'ta gerçekleşen davete katıldı.

Sibel Can kayınvalide oluyor

3 çocuk annesi ünlü şarkıcı Sibel Can kayınvalide oluyor. Sibel Can'ın en büyük çocuğu Engincan Ural bu hafta sonu Merve Kaya ile nikah masasına oturacak. 2 gece 3 gün sürecek düğünün ilk daveti Bodrum Yalıkavak'ta bir restoranda verildi. Sibel Can oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya'nın fotoğraflarını iki kez sosyal medya hesabında paylaştı.

Düğün 9 Ekim'de

Merve Kaya ve Engincan Ural 9 Ekim'de nikah masasına oturacak. Düğünün 2 gece 3gün süreceği belirtiliyor. Sibel Can'ın da oğlu Engincan Ural'ın mutlu günü için sürprizleri olacak.

Engincan Ural ve Merve Kaya, hazırlıkların sonuna geldi. Çift, 9 Ekim'de Bodrum'daki Villa Maçakızı'nda hayatlarını birleştirecek. Çifti, iki gece sürecek bu özel günlerinde ailelerinin yanı sıra yakın dostları da yalnız bırakmayacak.

Şarkıcı Sibel Can'ın, oğlunun düğününde sahneye çıkacağını söyledi. Sanatçı, nikâhın ardından sevilen şarkılarını oğlu, gelini ve davetliler için söyleyecek.

Engincan Ural kimdir?

27 Ocak 1992'de İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Malatyalı, anne tarafından ise Yugoslavya göçmenidir. Eğitim hayatını İngiltere Londra ve Amerika Miami'de tamamlamıştır. Pop müzik şarkıcısı. Şarkıcı Sibel Can ile şarkıcı Hakan Ural'ın oğludur. İsmi medyada hem Engincan hem Engin Can olarak geçiyor. Engincan Ural, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.Melisa isminde bir kız kardeşi vardır. İstanbul, Miami ve Londra üçgeni arasında yaşayan Engincan Ural, instagram'dan sık sık paylaşımlar yapmaktadır.