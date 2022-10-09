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MİT'ten Irak Gara'da operasyon! Ökkeş Deveri koruması ile birlikte etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT'ten Irak Gara'da operasyon! Ökkeş Deveri koruması ile birlikte etkisiz hale getirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Gara'da operasyon gerçekleştirdi. Operasyon neticesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sağlık komitesi sorumlusu Kendal Pirsus kod adlı Ökkeş Deveri koruması ile birlikte etkisiz hale getirildi.

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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terörist Deveri, üniversitede sağlık eğitimi aldığı yıllarda örgütün şehir yapılanmasında görevler yaptı.

2010'da kırsal kadroya katıldı

Eğitimini yarıda bırakarak 2010'da terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına katılan Deveri, Kandil'e geçti, terörist faaliyetlerini Zap, Metina, Hakurk bölgelerinde sürdürdü.

2021'de yönetici oldu

Terörist Deveri, örgüt yönetimi tarafından 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Gara'da sözde sağlık komitesi sorumlusu olarak görevlendirildi.

MİT mensuplarınca takibe alınan Deveri ve sözde PKK özel güç mensubu Kemal Pir kod adlı koruması Kayhan Kartal, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.​​​​​​​

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