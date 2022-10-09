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Real Madrid kazandı maç fazlasıyla liderliğe oturdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Real Madrid kazandı maç fazlasıyla liderliğe oturdu

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Madrid derbisinde deplasmanda Getafe ile karşılaşan Real Madrid, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

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Real Madrid, galibiyet golünü 3. dakikada korner atışı sonrasında Militao'nun golüyle buldu. Puanını 22'ye çıkaran Real Madrid maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Getafe de 7 puanla 16. sırada kaldı.

Enes Ünal 86 dakika oynadı

Bu arada Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal ilk 11'de sahaya çıkıp, 86. dakikada yerini Juan Miguel Latasa'ya bıraktı.

Ligde 19 puanla 2. sırada bulunan Barcelona, yarın sahasında Celta Vigo ile oynayacak.

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