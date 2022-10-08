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Tacikistan lideri İmamali Rahman'ın Putin'e hediyesi

Tacikistan lideri İmamali Rahman'ın Putin'e hediyesi

Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Vladimir Putin'e doğum gününü hediyesi olarak bir kamyon karpuz ve kavundan yapılmış piramitler hediye etti.

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Şu sıralar Ukrayna ile savaşı ile dünya gündeminde olan Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in 70. yaşına girdi.

Gezileri, spor faaliyetleri ve ritüelleri ile dünyanın en renkli liderlerinden biri olan Putin'in doğum günü savaş nedeniyle pek görkemli olmasa bile hem Rusya'da hem de özerk bölgelerde kutlanıyor.

Dünyanın büyük çoğunluğunu karşısına alan Putin'in döğum gününde yeni yaşını kutlayan liderlerin sayısı bu yıl azdı.

Liderler arayarak kutladı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Putin'i bir telgraf ile kutladı.

Erdoğan'ın yanı sıra Kırgızistan Devlet Başkanı Sadır Caparov, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile Kazakistan Birinci Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Putin'i telefon görüşmesi yaparak kutladı.

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