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Giresunspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Giresunspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak.

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Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Mücadele beIN SPORTS'yan yayınlanacak.

GİRESUNSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ (İKİNCİ YARI)

İLK 11'LER:

GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görken, Kuwas, Sainz, Bajic.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Tayfur, Dele Alli, Redmond, Weghorst.

STAT: Çotanak Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

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