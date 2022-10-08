Giresunspor - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Giresunspor'la karşılaşacak.Abone ol
Çotanak Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Mücadele beIN SPORTS'yan yayınlanacak.
GİRESUNSPOR 0-1 BEŞİKTAŞ (İKİNCİ YARI)
İLK 11'LER:
GİRESUNSPOR: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görken, Kuwas, Sainz, Bajic.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Tayfur, Dele Alli, Redmond, Weghorst.
STAT: Çotanak Stadı
HAKEM: Yaşar Kemal Uğurlu
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1