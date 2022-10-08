Kraliyet ailesindeki yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! O senin yengen!

Danimarka Kraliyet ailesi şu sıralar yasak aşk dedikodularıyla çalkalanıyor. Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'in oğluyla çocuklarından kraliyet unvanlarını alması bu dedikoduların ciddiye alınmasına yol açtı. Prens Joachim’in Fransa dışında yaşıyor olmasının nedeninin de yasak aşk olduğu öne sürüldü.

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Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe’in Prens Joachim’in ve dört çocuğunun kraliyet unvanlarını almasıyla kuzey ülkesinde tartışmalar ayyuka çıktı. Basında bu kararın alınmasındaki sebebin yasak aşk olduğu iddia edildi.

İspanya basınının iddiasına göre; Danimarka kraliyet ailesini karıştıran kararın arkasında Prens Joachim'in yengesi Prenses Mary ile yasak aşk yaşaması var.

İhanet aile içinden

Prens Joachim'in abisi Veliaht Prens Frederik'in eşi Prenses Mary ile olan ilişkisi nedeniyle Fransa'da yaşadığı ve Kraliçe'nin unvanları da bu nedenle aldığı öne sürüldü.

Yengesini öpmeye çalıştı

Vanitatis Elconfidencial dergisine göre ise Prens Joachim'in bir kraliyet etkinliğinde yengesi Mary'yi öpmeye çalıştığı da iddia edildi. Haberde yaşanan olayda Prens'in eşi Marie'nin de olaya şahit olduğu ve kraliyet ailesinde yasak aşk krizi aktarıldı.

Akıllara Aşk-ı Memnu'yu getirdi

Danimarka Kraliyet ailesini karıştıran ihanet skandalı akıllara 2 sezon ekrana gelen efsane Türk dizisi Aşk-ı Memnu'yu getirdi. Dizide Adnan Ziyagil'e hayat veren oyuncu Selçuk Yöntem'in, eşiyle aşk yaşayan Behlül karakterine her şeyden habersiz "O senin yengen, yengen" şeklindeki repliği akıllara geldi.

Danimarka da kraliyetle bağını koparmadı

Avrupa'nın pek çok ülkesinde olduğu gibi Danimarka'da da sembolik olarak krallık varlığını sürdürüyor. Danimarka kraliyet ailesinin tüm üyeleri Danimarka Prensi/Prensesi unvanına sahiptir. Hükümdarın ve veliahtının çocuklarına Kraliyet Altesleri, hanedanın diğer üyelerine ise Altesleri olarak hitap edilir. Kraliçe, Majesteleri olarak unvandırılır.

Kraliçe ve çocukları Oldenburg Hanedanlığının alt kolu olan Glücksburg Hanedanına bağlıdır. Kraliçe'nin çocukları baba tarafından Monpezat Hanedanındandır. Ama resmiyette Kraliçe hükümdar olduğundan resmi olarak Kraliçenin çocukları Glücksburg hanedanından sayılır. 2008 yılında Kraliyet kararnamesi ile Kraliyet aileleri üyelerine unvanlarına ek Monpezat Kontu/Kontesi unvanı verildi.

Danimarka Kraliyet ailesi, Danimarka halkı tarafından %82 ile %92 lik oldukça yüksek desteğe sahiptir.