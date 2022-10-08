Bildiğiniz tüm kebapları unutun! Bundan böyle favoriniz avcı kebabı

Türk mutfağında et yemekleri oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle birçok çeşidi bulunan kebaplar, severek tüketiliyor. İşte sizi tadıyla mest edecek avcı kebabı için tarifi...

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Et yemeği dendiği zaman akıllara ilk olarak kebap türleri geliyor. En çok bilinen kebap türleri arasında ise Adana ve Urfa kebap bulunuyor. Ancak aslında bu bilindik kebap türlerinin yanında daha az bilinen ancak oldukça lezzetli olan kebaplar da bulunuyor.

Bunlardan biri de avcı kebabı. İşte lezzetiyle dillere destan avcı kebabı malzemeleri ve tarifi.

Avcı kebabı için malzemeler: