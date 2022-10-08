Bildiğiniz tüm kebapları unutun! Bundan böyle favoriniz avcı kebabı

Türk mutfağında et yemekleri oldukça önemli bir konumda bulunuyor. Özellikle birçok çeşidi bulunan kebaplar, severek tüketiliyor. İşte sizi tadıyla mest edecek avcı kebabı için tarifi...Abone ol
Et yemeği dendiği zaman akıllara ilk olarak kebap türleri geliyor. En çok bilinen kebap türleri arasında ise Adana ve Urfa kebap bulunuyor. Ancak aslında bu bilindik kebap türlerinin yanında daha az bilinen ancak oldukça lezzetli olan kebaplar da bulunuyor.
Bunlardan biri de avcı kebabı. İşte lezzetiyle dillere destan avcı kebabı malzemeleri ve tarifi.
Avcı kebabı için malzemeler:
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3 adet orta boy patates
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3 adet orta boy havuç
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4 adet büyük boy sivri biber
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1 çay bardağı haşlanmış bezelye
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15 adet arpacık soğan
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2 adet orta boy domates
Köfte için:
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500 gr köftelik kıyma
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1 adet orta boy soğan
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1 adet yumurta
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1/2 su bardağı galeta unu
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Tuz
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Karabiber
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Kekik
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Kimyon
Sosu için:
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1 yemek kaşığı domates salçası
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1 su bardağı sıcak su
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Kırmızı pul biber
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Tuz
Avcı kebabı yapılışı:
Köfteli avcı kebabı tarifi için; ilk olarak derin bir kap içine yarım kilo köftelik kıyma koyun. Kıymanın üzerine 1 adet yumurta kırın. 1 adet orta boy rendelenmiş soğan, damak tadınıza göre tuz, karabiber, kekik, kimyon ve yarım su bardağı kadar galeta unu ilave edin.
Tüm köfte harcını eliniz ile güzelce yoğurun. Hazırladığınız köfte harcından küçük parçalar alıp, elinizde yuvarlayıp, bir tabak üzerine dizin.
Ardından 3 adet orta boy patatesin ve 3 adet orta boy havucun kabuğunu soyup, yıkayın. Orta büyüklükte küpler halinde kesin. 4 adet büyük boy sivri biberi halkalar halinde kesin. Kızgın yağ içinde ilk olarak patatesleri hafifçe kızartın. Sonrasında da sırayla havuç ve biberleri hafifçe kızartın. Kızarttığınız sebzeleri büyük borcam servis kabının tabanına koyun. Son olarak sebzeleri kızarttığınız aynı yağ içerisine yuvarladığınız köfteleri koyup, çevire çevire her tarafını çok fazla olmayacak şekilde kızartın.
Kızarttığınız sebzeleri fırın kabına yerleştirdikten sonra üzerine kızarttığınız köfteleri koyun. Ardından küçük bir tencere içine 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı koyup, ısıtın. Yağın içine 15 adet ayıklanmış arpacık soğanı koyup, 2-3 dakika kadar ara ara karıştırarak, soteleyin. Sonrasında tencereye 2 adet orta boy küpler halinde doğradığınız domatesi ilave edin. Domatesler hafifçe yumuşayana kadar soteleyin.
Diğer tarafta salçalı sos için; bir kaba 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 su bardağı sıcak su, damak tadınıza göre tuz ve kırmızı pul biber ekleyip, güzelce karıştırın. Fırın kabına aldığınız sebze ve köftelerin üzerine haşlanmış bezelyeyi serpiştirin. Sotelediğiniz arpacık soğan ve domatesi bir kaşık yardımı ile yemeğin üzerine ilave edin. Salçalı sosu da köfte ve patateslerin hizalarına gelecek kadar gezdirerek, dökün. Sos az gelirse ilave edebilirsiniz. Avcı kebabını önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Yaklaşık 20-25 dakika kadar pişmeye bırakın.
Hazırladığınız avcı kebabını sıcak olarak servise hazır hale getirebilirsiniz.