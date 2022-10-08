Kız önce yurdunun önünde yapmıştı! O sapık yakalandı daha önce de...

İZMİR'in Buca ilçesinde kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan ve görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

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Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kız yurdu önünde uygunsuz hareketler yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği 30 ayrı kamera incelemesi yaparak şüphelinin kimliğini belirledi.

Daha önce de cinsel taciz suçundan kaydı olduğu belirlenen S.A., gece saatlerinde ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.