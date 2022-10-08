Reza Zarrab 1.2 milyon dolara satın aldığı çiftliği devretti

Türkiye'de adı rüşvet ve yolsuzluklar ile gündeme gelen, 22 Mart 2016’da kara para aklama suçlamasıyla ABD’de tutuklanan ardından yaptığı anlaşmayla serbest kalan Reza Zarrab, 1.2 milyon dolar verip satın aldığı at çiftliğini İranlı arkadaşına devretti.

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2020 yılında at yetiştiriciliği üzerine Next Level Performance Center adlı bir şirket kuran ve 1.2 milyon dolara bir at çiftliği satın alan Reza Zarrab, kimliğini değiştirmiş ve Aaron Goldsmith ismini almıştı.

Binicilik ve at yetiştiriciliği üzerine yayın yapan PS Dressage isimli internet haber sitesi, Next Level Performance’ı tanıtan bir haber hazırlamış ve Zarrab burada verdiği demeçte “Neredeyse 20 yıldır bu sektörün içindeyim ve genelde atlama üzerine çalışıyordum ve şimdi at terbiyesi konusuna da eğilmeye başladık. Tanrı’ya şükür arkamda çok iyi bir ekip var” demişti.

Sözcü’de İsmail Şahin imzalı habere göre, Zerrab’ın Next Level Performance Center’daki görevinden ayrıldığı ve şirketin başkanlığını İranlı arkadaşı Manuchehr Negahban’a devrettiği ortaya çıktı. Aaron Goldsmith adıyla şirketin başkanı olan Zarrab, yeni ticaret kayıtlarında artık görünmüyor.

“Yeni Başkanımız Manuchehr’i tebrik ederiz”

Konuyla ilgili olarak şirketinin sosyal medya hesaplarından ismini yazmadan bir açıklama yapan Zarrab, “Yeni Başkanımız Manuchehr’i tebrik ederiz! En başından beri buradaydı ve bu tesisi tuğla tuğla inşa etmeye yardım etti. Onun kararlı çabası, Next Level’ın başarısının temelini oluşturdu ve bizi daha da ileriye taşımaya devam edecek” dedi

“Varlığım devam edecek olsa da biraz uzaklaşma zamanım geldi”

Paylaşımda 24 yaşındaki at eğitmeni sevgilisi Amanda Perkowski’ye de teşekkür eden Zarrab, “Varlığım devam edecek olsa da biraz uzaklaşma zamanım geldi” diye yazdı.

Sevgilisinin bindiği atı sattı

PS Dressage’e verdiği röportajda 300 bin dolara satın aldığı Sonata MF adlı gösteri atından da söz eden Zarrab, “Sonata’yı ilk gördüğümde bu atın harika olduğunu hissetmiştim. Onun yetiştiricisi Maryanna Haymon’a minnettarım. Elbette Caroline Roffman da onu geliştirerek harika bir iş çıkardı. Bizi destekleyen herkese teşekkür ederim” ifadesini kullanmıştı. Sonata isimli atın çok özel olduğunu dile getiren Zarrab, söz konusu atı önceki gün sattı. Bir süredir Zarrab’ın sevgilisi ve at eğitmeni Amanda Perkowski’nin bindiği 7 yaşındaki Sonata’yı, gösteri atı ticareti ve eğitimi yapan Helgstrand adlı şirket satın aldı.

“Her ikisine de gelecekte iyi şanslar”

Zarrab’ın sevgilisi Helgstrand’da at yetiştiricisi olarak çalışıyor. Reza Zarrab’ın şirketi sosyal medya hesaplarından satışla ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “Sonata’nın kalbimizde özel bir yeri var, bu yüzden bu bizim için önemli bir an. Bu enfes kısrağı satmayı kabul etmemizin tek nedeni, Amanda’nın ona olağanüstü özen göstermeye devam edeceğini bilmemizdir. Her ikisine de gelecekte iyi şanslar! Her zaman olduğu gibi onları her şekilde desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.