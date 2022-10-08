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Atatürk'ün bu fotoğrafı bir anda Türkiye gündemine oturdu

Atatürk'ün bu fotoğrafı bir anda Türkiye gündemine oturdu

Dünyanın en çok takip edilen sosyal medya platformlarından Reddit'te bir kullanıcı, Atatürk'ün günümüzde yaşasaydı nasıl görünebileceğine ilişkin bir görüntü hazırlayarak paylaştı. Yapay zeka teknolojisi kullanılarak yapılan fotoğraf kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturmayı başardı.

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Atatürk'ün yapay zeka kullanılarak yapılan fotoğrafı büyük beğeni topladı. Teknoloji ve yapay zeka her geçen gün ilerliyor, ortaya ilginç buluşlar çıkıyor. Özellikle son zamanlarda “Yapay zeka ile canlandırma” akımı daha çok ilgi çekiyor.

Geçmişe ışık tutuyor

İnsanlık tarihinin geçmişine de ışık tutan teknoloji, aynı zamanda büyük merak uyandırıyor.

Yapay zeka teknolojisi ile geçmişte yaşamış önemli kişilerin fotoğrafları örnek alınıyor, o kişinin günümüzde nasıl görüneceğine dair bir imaj ortaya konuluyor.

Atatürk yaşasaydı nasıl görünürdü

Bir reddit kullanıcısı, yapay zeka kullanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi.

Ortaya çıkan fotoğraf, birçok kişinin beğenisini topladı.

Daha önce de yaptılar

Atatürk’ün daha önce de yapay zeka ile canlandırılmış bir karesi ortaya çıkmıştı.

Fotoğraf binlerce kez paylaşılmıştı.

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