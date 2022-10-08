Ekranlara geri dönüyor! İşte Elçin Sangu'nun yeni projesi!

Kiralık Aşk dizisiyle kendini sevdiren Elçin Sangu'dan güzel haber geldi. Bir süredir ekranlarda göremediğimiz 37 yaşındaki ünlü oyuncu, yeni proje müjdesini ve detayların belli olacağını hayranlarına duyurmuştu. Yeni projesi belli olan güzel yıldız'ın Engin Altan Düzyatan ile birlikte rol alacağı “Çöp Adam” dizisiyle ekranlara döneceği öğrenildi.

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Kiralık Aşk dizisiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı güzel oyuncu Elçin Sangu'nun merakla beklenen yeni yapımı belli oldu. Ünlü oyuncu, bir süredir görüşme yaptığı OGM Pictures’ın “Çöp Adam” dizisiyle anlaşmaya vardı. Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde Star TV’de yayınlanacak olan dizide Sangu “Peri” adlı bir banka müdürüne hayat verecek.

Engin Altan'la başrolleri paylaşacak

Melek Gençoğlu ile Su Ersöz’ün yazdığı dizi flashback sahneleriyle de dikkat çekecek. “Çöp Adam”da Engin Altan Düzyatan’la başrolü paylaşacak olan Sangu, çok konuşulacak sahnelerde rol alacak.

Düzyatan’ın bir anda büyük bir servete sahip olan Tamer Yılmaz adlı yazılımcıyı oynayacağı dizinin cast çalışmaları devam ediyor. Dizi adını Tamer karakterinin çöp adam dövmesinden alıyor. Tamer, Peri’yi kaçırıp bir mahsene kapatıyor.

Elçin Sangu kimdir?

Elçin Sangu 13 Ağustos 1985'te İzmir'de doğdu. Çerkez kökenlidir. Mersin Üniversitesi Opera bölümünden mezun olan Elçin Sangu, Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümünü burslu olarak kazanmıştır. Elçin Sangu, Sahne Tozu Tiyatrosu’ndaki oyunculuk eğitiminin ardından, 2010 yılında “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisi ile giriş yaptığı oyunculuk kariyeri boyunca, “Aşk Kaç Beden Giyer”, “Bir Aşk Hikayesi”, “Kurt Seyit ve Şura”, “Sevdam Alabora” dizilerinde yer aldı.

Elçin Sangu 2015 – 2016 yıllarında Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı Defne karakteriyle; “Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği Medya Oscarları Ödülleri”, “Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri”, “MGD 22. Altın Objektif Ödülleri” ile birlikte pek çok Üniversiteden, eğitim ve kamu kurumlarından “En iyi Kadın Oyuncu” ödülü ve “43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri”nden “En İyi Kadın Komedi Oyuncusu” ödülü almıştır.

2017 yılında “Mutluluk Zamanı” filminin başrolünü paylaşan Elçin Sangu son olarak Blu Tv’de yayınlanan “Yaşamayanlar” projesinde “Mia” karakterini canlandırdı.

Elçin Sangu şimdilerde ise ‘Çarpışma’ dizisinde Zeynep Tunç karakterine hayat veriyor. Elçin Sangu, 1.74 metre boyunda 60 kilo ve Aslan burcudur.

Elçin Sangu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Çarpışma (Zeynep) (TV Dizisi)

2018 – Yaşamayanlar (Mia) (İnternet Dizisi)

2017 – Mutluluk Zamanı (Ada) (Sinema Filmi)

2015- 2016 -Kiralık Aşk (Defne) (TV Dizisi)

2014 – Kurt Seyit ve Şura (Güzide) (TV Dizisi)

2013 – Bir Aşk Hikayesi (Eda) (TV Dizisi)

2012 – Aşk Kaç Beden Giyer (Nehir) (TV Dizisi)

2010 – Öyle Bir Zaman Geçer ki (Jale) (TV Dizisi)