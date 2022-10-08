Yargı'nın Neva'sı ünlü oyuncuyla dünyaevine giriyor! Düğün öncesi pozları olay!

Yargı dizisinin Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Çağrı Çıtanak'la dünyaevine giriyor. Bugün nikah masasına oturacak olan ünlü çift, düğün öncesi kameraların karşısına geçti. Ünlü fotoğrafçı Cem Talu'ya poz veren Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak çifti, pozlarıyla ilgi gördü.

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Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki Neva Hakime rolüyle tanınan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu ile meslektaşı Çağrı Çıtanak bugün nikah masasına oturuyor. Gelinlik ve damatlık giymeden daha sıradışı bir tarz yaratarak düğün öncesi bir çekim yaptırdı. Ünlü çiftin pozları sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti.

Düğün öncesi özel pozlar

Uzun yıllardır aşk yaşayan ikili, bugün aile ve yakın dostlarının katılacağı 300 kişilik bir düğün daveti ile dünyaevine girecek. Alışılagelmişin dışına çıkan çift, düğün öncesi gelinlik ve damatlık ile poz vermek yerine farklı tarzdaki kıyafetleriyle fotoğrafçı Cem Talu'ya poz verdi.

Düğünden önceki gün

Romantik pozlarını Instagram hesaplarından yayınlayan çift, paylaşımlara "Düğünden önceki gün" notunu yazdı. Ünlü oyunculara kısa sürde pek çok beğeni ve yorum geldi.

Başak Gümülcinelioğlu kimdir?

Başak Gümülcinelioğlu, 22 Ekim 1991 tarihinde Almanya’da doğmuştur. İstanbul Bahçelievler Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitiminin ardından İngiltere London Academy of Music, Dramatic Arts ve Amerika Kansas Müzikal oyunculuk eğitimi bölümlerini tamamladı.

Daha sonra Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde devam etti. Buradan mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak tiyatro sahnelerinde başladı. “Annie” ve “Hababam Sınıfı” adlı müzikallerde oynadı. 2017 yılında “Barut Fıçısı” tiyatro oyunu ile izleyicisinin karşısına çıktı. Tiyatro kariyerini sürdürürken aynı zamanda çevirilerde yapmaya başladı.

Televizyon ekranlarına ilk olarak 2018 yılında “8. Gün” adlı dizide canlandırdığı “Şehnaz” rolü ile çıktı. Başak Gümülcinelioğlu, şimdilerde Star televizyonunda yayınlanan Erkenci Kuş dizisinde Deniz karakterine hayat vermektedir. Başak Gümülcinelioğlu, 1.65 metre boyunda, 49 kilo ve Terazi burcudur.

Başak Gümülcinelioğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Erkenci Kuş (Deniz) (TV Dizisi)

2018 – 8. Gün (Genç Şehnaz)(TV Dizisi)

Çağrı Çıtanak kimdir?

1990 yılında Antakya’da dünyaya gelen Çağrı Çıtanak 10 yaşında temel tiyatro eğitimine başladı ve 4 yıl boyunca eğitim aldı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a taşındı ve oyunculuk kariyerine burada başladı. İlk olarak ‘Babam Sınıfta Kaldı’ dizisinin başrolleri arasında yer aldı, daha sonra "Tatlı İntikam", "Ateş Böceği" ve "Vatanım Sensin" projelerindeki performansıyla adından çokça bahsettirdi. Çağrı Çıtanak "Sen Çal Kapımı" dizisinde Ferit karakterine hayat verecektir.