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Elazığ'da lisede şüpheli ölüm! Odasından uzun süre çıkmayınca...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Elazığ'da lisede şüpheli ölüm! Odasından uzun süre çıkmayınca...

 ELAZIĞ'da bir lisede hizmetli olarak çalışan kişi, okuldaki odasında ölü bulundu.

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Çubukbey Anadolu Lisesi’nde çalışan 2 çocuk babası Mutlu Deveci (43), odasından uzun süre çıkmadı. Bunun üzerine odaya bakan arkadaşları, Deveci'nin hareketsiz yattığını gördü ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Okula, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Deveci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

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