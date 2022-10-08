Seçim öncesi 6'lı masayı zorlayacak ikilem! Ahmet Hakan duyurdu

Ahmet Hakan, seçim öncesi altılı masanın liderlerini “Söyle bakalım: Aile değerlerinden mi yanasın? Yoksa LGBT’den yana mısın?” ikileminin beklediğini yazdı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne güvence olması amacıyla kanun teklifi hazırladıklarını açıklaması tartışılmaya devam ediyor.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı açıklamaları

Erdoğan, sorunu anayasa değişikliğiyle çözme çağrısı yaparken aile değerleri ve LGBT tehlikesine dikkat çekip bu konuların da paketin içinde olacağını söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Bu işte ne kadar samimisin, değilsin; bunu burada göreceğiz" diye seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarına Kılıçdaroğlu, "Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın" şeklinde cevap verdi,

Altılı Masa’nın sakinleri, bu ikilemi atlatabilecekler mi?

Başörtüsüne güvence tartışmasına LGBT de eklenmiş oldu. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısının bir bölümde bu konuya değindi.

"Sanırım LGBT odaklı bir çekişme geliyor" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın yaklaşımlarından anladığım şudur:

Seçim öncesi LGBT odaklı bir çekişmenin yaşanması arzu ediliyor. Bir ikilem ortaya çıkacak böylece. Altılı Masa’yı zorlayacağı düşünülen bir ikilem.

“Söyle bakalım: Aile değerlerinden mi yanasın? Yoksa LGBT’den yana mısın?” türü bir ikilem.

Ve yapılacak seçimler doğrultusunda da bir propaganda yürütülecek. Türkiye toplumunun büyük çoğunluğunun aile değerleri üzerine titizleneceğini hesaplayan bir yaklaşım bu.

Bakalım Altılı Masa’nın sakinleri, bu ikilemi atlatabilecekler mi? Ya da nasıl atlatacaklar?"