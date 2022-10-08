BIST 3.568
DOLAR 18,62
EURO 18,10
ALTIN 1.014,53
HABER /  POLİTİKA

Seçim öncesi 6'lı masayı zorlayacak ikilem! Ahmet Hakan duyurdu

Seçim öncesi 6'lı masayı zorlayacak ikilem! Ahmet Hakan duyurdu

Ahmet Hakan, seçim öncesi altılı masanın liderlerini “Söyle bakalım: Aile değerlerinden mi yanasın? Yoksa LGBT’den yana mısın?” ikileminin beklediğini yazdı.

Abone ol

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüne güvence olması amacıyla kanun teklifi hazırladıklarını açıklaması tartışılmaya devam ediyor.

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı açıklamaları

Erdoğan, sorunu anayasa değişikliğiyle çözme çağrısı yaparken aile değerleri ve LGBT tehlikesine dikkat çekip bu konuların da paketin içinde olacağını söyledi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na "Bu işte ne kadar samimisin, değilsin; bunu burada göreceğiz" diye seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarına Kılıçdaroğlu, "Beklediğim gibi Erdoğan, başörtülü kadınları rehine olarak elinde tutabilmek için, konuyu alakasız yerlere taşıdın. Samimi değilsin. Zorbasın" şeklinde cevap verdi,

Altılı Masa’nın sakinleri, bu ikilemi atlatabilecekler mi?

Başörtüsüne güvence tartışmasına LGBT de eklenmiş oldu. Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısının bir bölümde bu konuya değindi.

"Sanırım LGBT odaklı bir çekişme geliyor" diyen Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın yaklaşımlarından anladığım şudur:

Seçim öncesi LGBT odaklı bir çekişmenin yaşanması arzu ediliyor. Bir ikilem ortaya çıkacak böylece. Altılı Masa’yı zorlayacağı düşünülen bir ikilem.

“Söyle bakalım: Aile değerlerinden mi yanasın? Yoksa LGBT’den yana mısın?” türü bir ikilem.

Ve yapılacak seçimler doğrultusunda da bir propaganda yürütülecek. Türkiye toplumunun büyük çoğunluğunun aile değerleri üzerine titizleneceğini hesaplayan bir yaklaşım bu.

Bakalım Altılı Masa’nın sakinleri, bu ikilemi atlatabilecekler mi? Ya da nasıl atlatacaklar?"

İlgili Haberler
Erdoğan'ın LGBT ve aile önerisine Kılıçdaroğlu'ndan 'zorbasın' tepkisi
BU FOTO GALERİYE BAKIN
12 yaşında 18 ameliyat geçirdi son bir isteği kaldı
Foto Galeri 12 yaşında 18 ameliyat geçirdi son bir isteği kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Arkadaşının telefonunu bahaneyle aldı saniyeler içinde 85 bin TL dolandırdı
Arkadaşının telefonunu bahaneyle aldı saniyeler içinde 85 bin TL dolandırdı
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Keith Haring X Pandora Koleksiyonunu Keşfet
Damadını namaz kılarken vurdu! Diyarbakır'da korkunç olay
Damadını namaz kılarken vurdu! Diyarbakır'da korkunç olay
Son şampiyon Anadolu Efes Kızılyıldız'ı rahat geçti
Son şampiyon Anadolu Efes Kızılyıldız'ı rahat geçti
Boşandığı eşini çocuğunun önünde silahla vurdu
Boşandığı eşini çocuğunun önünde silahla vurdu
Bakan Nebati'den canlı yayında Özgür Demirtaş için çarpıcı ifadeler!
Bakan Nebati'den canlı yayında Özgür Demirtaş için çarpıcı ifadeler!
Yunanistan'daki ABD elçiliğinden savaş uçaklarıyla paylaşım
Yunanistan'daki ABD elçiliğinden savaş uçaklarıyla paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Yunanları terletiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri dünya basınında: Yunanları terletiyor
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen bunu tahmin edemiyor musun?
Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na tepki: Sen bunu tahmin edemiyor musun?
New York'ta sığınmacılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi
New York'ta sığınmacılar nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi