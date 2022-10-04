12 yaşında 18 ameliyat geçirdi son bir isteği kaldı
Antalya’da yaşayan 12 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası Mehmet Ercan Sönmez, geçirdiği 18 ameliyatın ardından konuşmaya ve tekerlekli sandalyeyle okula gitmeye başladı. Cihaz için açılan kampanyada eksik kalan 6 bin Avronun tamamlanmasıyla, yürümesini sağlayacak cihaza kavuşacak.
Kepez ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki ev hanımı Semra Sönmez'in ikinci bebeği erken doğumla 510 gram dünyaya geldi. Anne Sönmez, uzun süre yoğun bakımda kalan bebeğini 5.5 sonra kucağına alabildi. 8 ay geçmesine rağmen tepkileri bulunmayan bebeğinin durumundan şüphelenen anne Sönmez, hastanenin yolunu tuttu.
13 aylıkken serebral palsi (beyi felci) teşhisi konulan minik Mehmet Ercan Sönmez'in zorlu tedavi süreci de bu zamandan sonra başlamış oldu. Anne Semra Sönmez ve doktorların çabasıyla Mehmet, 4.5 yaşında az da olsa konuşmaya ve yürümeye başladı. Eşinden ayrı olan ve hayatın yükünü tek başına omuzlayan anne Semra Sönmez, çocuğuna en iyi tedavi imkanını sağlayabilmek için gündelik ev temizliklerine gitti, evden yaprak sarması sattı.
12 yıldır oğlunun konuşması ve yürümesi için çaba sarfeden Sönmez, bunu da başardı. Artık tekerlekli sandalyeyle de olsa okula giden Mehmet Ercan Sönmez, 100. Yıl Ortaokulu’ndaki özel sınıfta eğitimine devam ediyor. Okul Müdürü Gürol Güven ve öğretmenlerin yakından ilgilendiği Mehmet Ercan, derslerden kalan zamanının büyük bölümünü kütüphanede ders çalışarak geçiriyor.
Yine en büyük destekçilerinden biri annesi olan Mehmet Ercan Sönmez’in, yürümesini sağlayacak robotik bir cihaza ihtiyacı var. Bu cihaza kavuşabilmek için valilik onaylı kampanya başlatan anne Sönmez, 37 bin 500 Avroluk, cihaz parasının 31 bin 500 Avrosunu toplamayı başardı. Önünde kampanyanın tamamlanması için bir aylık süre kalan Anne Sönmez eksik olan 6 bin Avroyu toplayabilmek için hayırseverlerden destek istedi. Bu paranın tamamlanmasıyla cihazına kavuşacak olan Mehmet Ercan’ın yürüme hayaline bir adım daha yaklaşmış olacak.