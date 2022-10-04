12 yaşında 18 ameliyat geçirdi son bir isteği kaldı

Yine en büyük destekçilerinden biri annesi olan Mehmet Ercan Sönmez’in, yürümesini sağlayacak robotik bir cihaza ihtiyacı var. Bu cihaza kavuşabilmek için valilik onaylı kampanya başlatan anne Sönmez, 37 bin 500 Avroluk, cihaz parasının 31 bin 500 Avrosunu toplamayı başardı. Önünde kampanyanın tamamlanması için bir aylık süre kalan Anne Sönmez eksik olan 6 bin Avroyu toplayabilmek için hayırseverlerden destek istedi. Bu paranın tamamlanmasıyla cihazına kavuşacak olan Mehmet Ercan’ın yürüme hayaline bir adım daha yaklaşmış olacak.