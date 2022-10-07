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Adana Demirspor Gaziantep deplasmanında liderliği geri aldı!

Adana Demirspor Gaziantep deplasmanında liderliği geri aldı!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Adana Demirspor'la 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. 

Karşılaşmada Adana Demirspor'un golünü 60. dakikada Assombalonga kaydederken Gaziantep FK'nın golü de 68. dakikada Markovic'ten geldi.

Bu sonucun ardında Adana Demirspor puanını 18'e çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Gaziantep FK ise puanını 12'ye yükseltti. 

Gelecek hafta her iki takım da maçlarını deplasmanda oynayacak. Gaziantep FK, Konyaspor'a; Adana Demirspor da Kasımpaşa'ya konuk olacak. 

Gaziantep FK 10 kişi kaldı

Mücadelenin 78. dakikasında Gaziantep FKlı Ertuğrul Ersoy rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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